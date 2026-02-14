برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإجراء انتخابات المحليات نقلة نوعية لتعزيز التنمية

أشاد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إجراء انتخابات المحليات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أبو الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم، أن التوجيهات الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين كفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي، وتعزيز قدرة الأجهزة التنفيذية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بصورة أسرع وأكثر فاعلية.

وأكد أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العام، نظرًا لدورها الحيوي في متابعة وتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والمرافق، مشيرًا إلى أن قربها من المواطنين يمنحها القدرة على التفاعل المباشر مع احتياجاتهم اليومية، بما يسهم في احتواء المشكلات التنموية ومعالجتها من جذورها.

وفيما يتعلق بدور الشباب، شدد النائب على أهمية الدفع بعناصر شبابية داخل المجالس المحلية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في العمل العام، بما يسهم في تجديد الدماء داخل الإدارة المحلية ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أن تمكين الشباب من المناصب التنفيذية والمحلية يعزز من خبراتهم العملية، ويمنحهم مساحة حقيقية للمشاركة في صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء كوادر قادرة على قيادة المستقبل.

واختتم أبو الشيخ تصريحاته بالدعوة إلى استثمار حقيقي في الكوادر الشابة، مع توفير الدعم المؤسسي والتشريعي اللازم للمجالس المحلية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.