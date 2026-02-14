قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإجراء انتخابات المحليات نقلة نوعية لتعزيز التنمية

مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إجراء انتخابات المحليات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أبو الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم، أن التوجيهات الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين كفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي، وتعزيز قدرة الأجهزة التنفيذية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بصورة أسرع وأكثر فاعلية.

وأكد أن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العام، نظرًا لدورها الحيوي في متابعة وتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والمرافق، مشيرًا إلى أن قربها من المواطنين يمنحها القدرة على التفاعل المباشر مع احتياجاتهم اليومية، بما يسهم في احتواء المشكلات التنموية ومعالجتها من جذورها.

وفيما يتعلق بدور الشباب، شدد النائب على أهمية الدفع بعناصر شبابية داخل المجالس المحلية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في العمل العام، بما يسهم في تجديد الدماء داخل الإدارة المحلية ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أن تمكين الشباب من المناصب التنفيذية والمحلية يعزز من خبراتهم العملية، ويمنحهم مساحة حقيقية للمشاركة في صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء كوادر قادرة على قيادة المستقبل.

واختتم أبو الشيخ تصريحاته بالدعوة إلى استثمار حقيقي في الكوادر الشابة، مع توفير الدعم المؤسسي والتشريعي اللازم للمجالس المحلية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

