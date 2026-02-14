قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى.. رئيس الوزراء يكشف أهمية طائرة إيرباص 350-900
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. غدا
القيادة المركزية الأمريكية: هاجمنا أكثر من 30 هدفاً لتنظيم داعش في سوريا
محافظات

المنشأة تودع نجل القارئ الكبير.. تشييع جثمان العميد محمد المنشاوي بسوهاج

جانب من تشييع جثمان الفقيد
جانب من تشييع جثمان الفقيد
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد مهيب امتزجت فيه الدموع بالدعاء، شيع المئات من أهالي مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، جثمان العميد مهندس محمد محمود صديق المنشاوي، نجل الشيخ والقارئ الراحل محمود صديق المنشاوي، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

ماذا حدث؟

وخرجت الجنازة من مسقط رأس الأسرة بالمنشاة، وسط حضور واسع من الأهالي ومحبي عائلة المنشاوي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة، مستحضرين السيرة العطرة لوالده الراحل، أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، وصاحب الصوت الذي ما زال يتردد في البيوت حتى اليوم.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء المركز، حيث أكد عدد من المشيعين أن الفقيد كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق رفيعة، وكان مثالًا في الالتزام والانضباط، فضلًا عن انتمائه لبيت عريق أثر في أجيال متعاقبة.

وأشار الأهالي إلى أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لأسرته ومحبيه، خاصة أنه كان حريصًا على التواصل مع أبناء بلدته، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، ولم ينقطع عن جذوره رغم مسؤولياته ومكانته.

وأُديت صلاة الجنازة وسط حضور مكثف، قبل أن يُوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بالمنشاة، في أجواء خيم عليها التأثر والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.

ويُذكر أن عائلة المنشاوي تُعد من أبرز العائلات التي أنجبت رموزًا في تلاوة القرآن الكريم، وظل اسمها مرتبطًا بالمدرسة المصرية الأصيلة في الترتيل والتجويد، وهو الإرث الذي بقي حاضرًا في وجدان محبي الشيخ الراحل حتى بعد سنوات طويلة من وفاته.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جثمان محمود المنشاوي المنشاة

