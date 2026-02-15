أثناء عودتهم من عزاء .. المصاب الثامن يلحق بضحايا حادث طريق أسوان الصحراوى

لفظ سائق سيارة ميكروباص من أبناء مركز نقادة بقنا، ضمن المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بنطاق محافظة أسوان، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى كوم أمبو، عقب تعرضهم لحادث مروع أثناء عودته من أداء واجب عزاء.



وارتفع بذلك عدد ضحايا الحادث إلى ٨ وفيات و ٦ مصابين، بعد وفاة رومانى بسادة، سائق السيارة الميكروباص، فيما لا يزال بقية المصابين يتلقون العلاج بالمستشفى، عقب نقلهم بالاسعاف إلى المستشفى، فيما جرى تشييع جثامين ٦ ضحايا بينهم أطفال، ومن بعدهم ضحية أخرى لمقابر الأسرة بمركز نقادة.

ويجرى إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن، لنقل الجثمان من محافظة أسوان إلى مركز نقادة، لدفن الجثمان بالقرب من الضحايا الآخرين بمقابر نقادة، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز نقادة، بعد سماعهم نبأ وفاة الضحية السابعة.

وكان عدد من أبناء عائلة الحدادين بمركز نقادة، توجهوا إلى محافظة أسوان لأداء واجب عزاء، وأثناء عودتهم على الطريق الصحراوي الغربي، انقلبت بهم السيارة الميكروباص التى يستقلونها، ما أدى إلى مصرع ٦ أشخاص "بينهم أطفال"فى الحال، فيما جرى نقل ٨ مصابين إلى مستشفى كوم أمبو بأسوان" بعضهم فى حالة خطرة"، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧ ضحايا.

وجرى نقل جثامين الضحايا من أسوان إلى مقابر العائلة بمركز نقادة، وتشييع الجثامين فى موكب جنائزى مهيب، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالى الضحايا وأبناء مركز نقادة.

