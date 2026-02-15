قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أثناء عودتهم من عزاء .. المصاب الثامن يلحق بضحايا حادث طريق أسوان الصحراوى

يوسف رجب

لفظ سائق سيارة ميكروباص من أبناء مركز نقادة بقنا، ضمن المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بنطاق محافظة أسوان، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى كوم أمبو، عقب تعرضهم لحادث مروع أثناء عودته من أداء واجب عزاء.
 

وارتفع بذلك عدد ضحايا الحادث إلى ٨ وفيات  و ٦ مصابين، بعد وفاة رومانى بسادة، سائق السيارة الميكروباص، فيما لا يزال بقية المصابين يتلقون العلاج بالمستشفى، عقب نقلهم بالاسعاف إلى المستشفى، فيما جرى تشييع جثامين ٦ ضحايا بينهم أطفال، ومن بعدهم ضحية أخرى لمقابر الأسرة بمركز نقادة.

ويجرى إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن، لنقل الجثمان من محافظة أسوان إلى مركز نقادة، لدفن الجثمان بالقرب من الضحايا الآخرين بمقابر نقادة، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز نقادة، بعد سماعهم نبأ وفاة الضحية السابعة.

وكان عدد من أبناء عائلة الحدادين بمركز نقادة، توجهوا إلى محافظة أسوان لأداء واجب عزاء، وأثناء عودتهم على الطريق الصحراوي الغربي، انقلبت بهم السيارة الميكروباص التى يستقلونها، ما أدى إلى مصرع ٦ أشخاص "بينهم أطفال"فى الحال، فيما جرى نقل ٨ مصابين إلى مستشفى كوم أمبو بأسوان" بعضهم فى حالة خطرة"، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧ ضحايا.

وجرى نقل جثامين الضحايا من أسوان إلى مقابر العائلة بمركز نقادة، وتشييع الجثامين فى موكب جنائزى مهيب، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالى الضحايا وأبناء مركز نقادة.
 

قنا سائق سيارة ميكروباص ضحايا حادث طريق أسوان سيارة ميكروباص حادث انقلاب واجب عزاء مركز نقادة

