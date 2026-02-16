سيد معوض: ضرورة الواقعية عند تقييم اللاعبين.. كوكا ليس معلول

أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أهمية تحلي الجماهير بالواقعية عند الحكم على أداء اللاعبين.

وأوضح أن المقارنات الظالمة وغير الدقيقة تُلقي ضغوطًا كبيرة على العناصر الشابة، ما قد يؤثر على تطورهم الفني ويقلل من ثقتهم بأنفسهم.



كوكا وعلي معلول: كل لاعب بخصائصه



علق معوض على محاولات البعض وضع الظهير الشاب أحمد نبيل كوكا في كفة واحدة مع النجم التونسي علي معلول، مؤكدًا: “يجب عدم مقارنة كوكا بعلي معلول، فلكل لاعب قدراته وخصائصه الفنية المختلفة، وكلٌ يخدم طريقة اللعب بأسلوبه الخاص”. وأضاف أن هذه المقارنات لا تُنصف اللاعب الشاب ولا تعكس إمكانياته الحقيقية.



هجوم الجمهور على التشكيل



انتقد معوض أسلوب بعض الجماهير في مهاجمة لاعبين بعينهم فور الإعلان عن التشكيل، مشيرًا إلى أن هذا يحدث باستمرار مع طاهر محمد طاهر وكوكا قبل انطلاق المباريات. واعتبر أن مثل هذه الممارسات تحتاج إلى مراجعة، إذ أن النقد المستمر قبل المباراة يثقل على اللاعبين ويؤثر على تركيزهم وأدائهم.





تقييم الأداء أمام الجيش الملكي

حول المباراة الأخيرة بين الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أوضح معوض أنه لم يشعر بالشراسة المطلوبة من لاعبي الأهلي، رغم تأمين التأهل بصدارة المجموعة. ومع ذلك، أشاد بالأداء الفردي لبعض اللاعبين، لافتًا إلى أن طاهر محمد طاهر قدم مباراة جيدة وأظهر مردودًا طيبًا على المستوى الفني.



أهمية استعادة روح الحسم

وأشار معوض إلى أن الأهلي يحتاج لاستعادة “روح الحسم” التي غابت في المباراة الأخيرة، خصوصًا مع اقتراب مواجهات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن استعادة الانضباط والجدية في الأداء ستكون عاملًا أساسيًا لضمان النجاح في المباريات المقبلة.