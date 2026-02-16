قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي
سورة في القرآن تأتي لك بكل الخير والنجاح.. داوم عليها تصلح حالك
هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد معوض: ضرورة الواقعية عند تقييم اللاعبين.. كوكا ليس معلول

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أهمية تحلي الجماهير بالواقعية عند الحكم على أداء اللاعبين. 

وأوضح أن المقارنات الظالمة وغير الدقيقة تُلقي ضغوطًا كبيرة على العناصر الشابة، ما قد يؤثر على تطورهم الفني ويقلل من ثقتهم بأنفسهم.
 

كوكا وعلي معلول: كل لاعب بخصائصه
 

علق معوض على محاولات البعض وضع الظهير الشاب أحمد نبيل كوكا في كفة واحدة مع النجم التونسي علي معلول، مؤكدًا: “يجب عدم مقارنة كوكا بعلي معلول، فلكل لاعب قدراته وخصائصه الفنية المختلفة، وكلٌ يخدم طريقة اللعب بأسلوبه الخاص”. وأضاف أن هذه المقارنات لا تُنصف اللاعب الشاب ولا تعكس إمكانياته الحقيقية.
 

هجوم الجمهور على التشكيل
 

انتقد معوض أسلوب بعض الجماهير في مهاجمة لاعبين بعينهم فور الإعلان عن التشكيل، مشيرًا إلى أن هذا يحدث باستمرار مع طاهر محمد طاهر وكوكا قبل انطلاق المباريات. واعتبر أن مثل هذه الممارسات تحتاج إلى مراجعة، إذ أن النقد المستمر قبل المباراة يثقل على اللاعبين ويؤثر على تركيزهم وأدائهم.


 

تقييم الأداء أمام الجيش الملكي

حول المباراة الأخيرة بين الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أوضح معوض أنه لم يشعر بالشراسة المطلوبة من لاعبي الأهلي، رغم تأمين التأهل بصدارة المجموعة. ومع ذلك، أشاد بالأداء الفردي لبعض اللاعبين، لافتًا إلى أن طاهر محمد طاهر قدم مباراة جيدة وأظهر مردودًا طيبًا على المستوى الفني.
 

أهمية استعادة روح الحسم

وأشار معوض إلى أن الأهلي يحتاج لاستعادة “روح الحسم” التي غابت في المباراة الأخيرة، خصوصًا مع اقتراب مواجهات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن استعادة الانضباط والجدية في الأداء ستكون عاملًا أساسيًا لضمان النجاح في المباريات المقبلة.

الاهلي علي معلول كوكا اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

صورة ارشيفية

15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026

ترشيحاتنا

سما إبراهيم

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

هدى الإتربي

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

مي سليم

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد