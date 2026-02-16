سامح الصريطي وندى بسيوني يسجلان مسلسل جدو والعيلة .. تفاصيل

يقارب الفنان سامح الصريطي والفنانة عفاف شعيب مع الفنانة ندى بسيوني تسجيل حلقات المسلسل الرمضاني جدو والعيلة، ويُذاع على شبكة البرنامج العام، في تمام الساعة الساعة 11.40 ظهرًا يوميًا في رمضان.

والمسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعي مثير وهو من تأليف خالد سالم، ومن إخراج دعاء حسانين، ويشارك في البطولة عفاف شعيب وسامح الصريطي وندى بسيوني، وأحمد التهامي، أحمد الرافعي، ومجموعة آخرى من النجوم.

حالة سامح الصريطي الصحية

من ناحية أخرى، حل الفنان سامح الصريطي ضيفًا في أول ظهور حصري له بعد أزمته الصحية الأخيرة، خلال مكالمة هاتفية عبر شاشة قناة الشمس 2، ضمن حلقة خاصة من برنامج “البصمة مع الغيطي”، حيث يكشف كواليس اللحظات الأولى التي شعر خلالها بالأعراض، وتفاصيل ما تبين في الفحوصات الطبية، ورسالة مؤثرة عن دعم الجمهور ومحبة الناس.

وخلال اللقاء، روى الصريطي تفاصيل ما حدث معه قائلًا: “كنت ذاهبًا مع أصدقاء لتناول الغداء، وفجأة شعرت بزغللة، وبدأ كل شيء يختفي من أمامي”، موضحًا أن صديقه الفنان هاني سارع بمساعدته ونقله على الفور إلى إحدى المستشفيات القريبة.

وأضاف الفنان الكبير أن الأطباء اكتشفوا وجود جلطات قديمة، مشيرًا إلى أن الأمر ربما يرتبط بمشكلة في أحد شرايين المخ، قائلًا: “لقوا جلطات قديمة، وممكن تكون حاجة في الشريان في المخ، والحمد لله كانت المستشفى بأحدث الأجهزة”.

وأكد الصريطي أن كرم الله كان كبيرًا في تجاوز الأزمة دون أي آثار سلبية، مشددًا على أنه عاد إلى حالته الطبيعية تمامًا، حيث قال: “كرم ربنا كبير جدًا.. رجعت زي الأول بدون تأثير سلبي من الجلطات دي”، لافتًا إلى أن الواقعة حدثت أثناء تواجده في منطقة العجوزة، وتم نقله إلى مستشفى قريبة.

وتطرق الفنان سامح الصريطي إلى حجم الدعم الذي تلقاه بعد خروجه من المستشفى، موضحًا أنه شعر بمحبة الناس بشكل استثنائي، قائلًا: “حسيت بحب الناس بعد ما خرجت.. قالولي إني تريند، لكن اللي أثلج صدري إن كل الكلام كان دعاء”.

وأضاف أنه كلما استعاد تفاصيل الأزمة تساءل بدهشة عن كيفية نجاته منها، قائلًا: “كل ما استرجع اللي حصل أقول إزاي عديت من الأزمة دي”، مؤكدًا أن محبة الجمهور هي أجمل ما يمكن أن يعيشه الإنسان.

وفي سياق حديثه، وجه الصريطي الشكر لعائلته، مشيرًا إلى أن الأزمة أتعبت زوجته وابنته وابن شقيقته، بسبب كثرة الاتصالات والاطمئنان عليه، قائلًا: “تعبت زوجتي وبنتي وابن أختي.. لأن تعبتهم من غير ما أقصد، استقبلوا كم تليفونات هائلة”.

وتابع: “أتوجه بالشكر لكل المحبين.. إحساسي بالمديونية كبير، دعاؤكم مع كرم ربنا أنقذوني”.

وفي ختام تصريحاته، قدم الفنان سامح الصريطي نصائح صحية مهمة للجمهور، داعيًا إلى الاهتمام بالحركة وتجنب الكسل، والحرص على نمط غذائي صحي، قائلًا: “اشربوا الماء بكثرة طول ما أنت قاعد.. وكمان تتحرك وتمشي، والأكل يبقى صحي”.