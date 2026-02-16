القرم والبحر الأسود.. هجوم أوكراني ساحق ضد روسيا خلال 4 ساعات

أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود خلال أربع ساعات.

جاء في تقرير الدفاع الروسية أنه : "بين الساعة 4:00 مساءً و8:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 21 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما أفادت به وكالة نوفوتسي الروسية.

وأوضحت أن قوات الدفاع الجوي الروسية أُسقطت تسع من هذه الطائرات فوق بحر آزوف، وست طائرات مسيرة فوق كل من شبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات الروسية أنها بفرض قيود مؤقتة على الطيران في مطاري كراسنودار وجيليندجيك.

صرح حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، بأن الجيش الروسي يصد هجوماً شنه مسلحون أوكرانيون في المدينة، وقد تم إسقاط خمسة أهداف.