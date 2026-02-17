عبدالظاهر السقا: صفقات الاتحاد السكندري صنعت الفارق.. وأفشة عمل حالة خاصة

أعرب عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم على حساب نظيره سموحة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وتغلب الاتحاد السكندري على سموحة بهدف دون رد ، سجله عبدالرحمن مجدي ، ليرتقي زعيم الثغر للمركز الخامس عشر ويحقق الانتصار الثالث على التوالي.

وقال عبدالظاهر السقا في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:

حققنا فوزاً ثميناً ومستحقاً على سموحة ، وكنا الطرف الأفضل في المباراة ، كما أن الانتصارات المتتالية تعطي دفعة معنوية قوية للاعبين ، ولدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني للفريق بقيادة تامر مصطفى.

وأضاف: أشكر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد احمد سلامة ، فقد وفَر كل طلبات الجهاز الفني ، ونجح في إبرام العديد من الصفقات المميزة في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية والتي صنعت الفارق لزعيم الثغر.

وتابع: عودة المهاجم الأنجولي كريستوفاو مابولولو إلى الاتحاد السكندري ، إضافة قوية لخط هجوم الفريق ، كما أن محمد مجدي أفشة صنع حالة خاصة في الفريق ، بل في الإسكندرية بأكملها ، وأصبح معشوقاً للجماهير.