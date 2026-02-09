الأنجولي مابولولو ينتظم في تدريبات الاتحاد السكندري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، وذلك استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران الظهور الأول للمهاجم الأنجولي، كريستوفر مابولولو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بعد عودته لصفوف القلعة الخضراء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لمواجهة نظيره فريق سموحة في ديربي الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز، والذي تقرر إقامتها على ستاد الاسكندرية يوم الاثنين 16 فبراير.

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة إجراءات التعاقد مع المهاجم الأنجولي كريستوفر مابولولو، ليعود من جديد

إلى صفوف زعيم الثفر بعقد لنهاية هذا الموسم ، كما تم إضافة بند بالتعاقد يتيح استمراره الموسم القادم بموافقة الطرفين .