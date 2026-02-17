قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر

هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السيدة "كاثرين فوربس" رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، يوم الثلاثاء ١٧ فبراير.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الحرص على مواصلة التعاون الوثيق مع الاتحاد ودعم مهمته باعتباره أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية على مستوى العالم والذي ضم ١٩١ جمعية وطنية، مرحباً بالتوقع على اتفاقية مقر المكتب الإقليمى للاتحاد الدولى بالقاهرة لمواصلة دعم التعاون بين مصر والاتحاد وكذا تعزيز العمل الإنساني في دول المنطقة. 

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على الاهتمام البالغ بسرعة البدء في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع وفقاً لأولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء غزة، مستعرضاً الجهود المصرية المتسمرة في إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة سكان القطاع واستقبال المرضى والمصابين ومرافقيهم، لاسيما مع إعادة فتح معبر رفح من الاتجاهين. 

كما جدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة إزالة كافة العراقيل التي يتم فرضها خاصة في ظل الانهيار الكامل للقطاع الصحي، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل لما جاء بخطة الرئيس الأمريكي "ترامب" وقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، معربا عن التطلع لمزيد من التنسيق مع الاتحاد الدولي، من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري، وتكثيف العمل الإنساني وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى التوسع في برامج بناء القدرات في مجالات الاستجابة للكوارث والأزمات الصحية.

وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الحرص على تعزيز دور مصر الإنساني المحوري في المنطقة، وفي مقدمتها غزة والسودان، مشيراً إلى مساعي مصر لإقامة مركز إنساني إقليمي بهدف لتعزيز الاستجابة للأزمات المتعددة في المنطقة بما في ذلك غزة والسودان ومنطقة الساحل، مرحباً بالتعاون مع الاتحاد الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق النزاعات. كما نوه بالجهود التي بذلتها مصر لاستقبال اعداد غفيرة من اللاجئين والمهاجرين وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم واندماجهم بالمجتمع.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي كاثرين فوربس رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الهلال الأحمر الصليب الأحمر

