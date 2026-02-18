مرسيدس GLA موديل 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس GLA موديل 2026 ، وتنتمي GLA لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مرسيدس GLA موديل 2026

مواصفات مرسيدس GLA موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس GLA موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة عمودية أنيقة تضم فتحات تبريد مخصصة للنسخ الهجينة، وبها لوحة مغلقة تماماً لتحسين الانسيابية، ومصابيح أمامية نحيلة تتزين بإضاءة LED نجمية تعطي السيارة هيبة استثنائية في المساء .

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس GLA موديل 2026 بها، مقابض أبواب مدمجة (Flush) لتقليل مقاومة الهواء وتعزيز المظهر العصري، وبها لمسة نجوم في المصابيح الخلفية المتصلة بشريط ضوئي يمتد عبر باب الصندوق، وبها سقف منحني بانسيابية نحو الخلف لتحسين الأداء، وبها شاشة (MBUX Superscreen) عملاقة تمتد على كامل لوحة القيادة وتدمج لوحة العدادات مع شاشة المعلومات والترفيه وشاشة الراكب الأمامي تحت لوح زجاجي واحد.

ويوجد بـ سيارة مرسيدس GLA موديل 2026، سماعات (Burmester) بنظام المحيط ثلاثي الأبعاد، وبها أنظمة (MB.Drive) للمساعدة في القيادة الذاتية على الطرق السريعة والركن الذاتي، وتم استخدام مواد معاد تدويرها عالية الفخامة، وإضاءة محيطية تفاعلية تضفي جواً من الرقي والراحة.

محرك مرسيدس GLA موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس GLA موديل 2026 علي قوتها من نظام كهربائي بقوة 800 فولت، وتسمح بشحن فائق السرعة، وبها محرك كهربائي خلفي يولد قوة 268 حصان، وعزم دوران يبلغ 335 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 85 كيلوواط/ساعة، مما يمنحها مدى قيادة يتراوح بين 542 إلى 630 كم/ساعة بشحنة واحدة، ويمكن شحنها بشواحن التيار المستمر السريعة بقدرة تصل إلى 320 كيلوواط.

نسخه مرسيدس GLA موديل 2026 الهجين تأتي بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومدعومه بنظام 48 فولت، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

تأسست مرسيدس بنز كـ إحدى أعرق شركات السيارات، وظهرت رسمياً عام 1926 باندماج شركتي كارل بنز وجوتليب دايملر، بعد أن اخترع بنز أول سيارة تعمل بالبنزين في العالم عام 1886.

واشتهرت الشركة بابتكاراتها التكنولوجية والجودة العالية، وتطورت من دمج الشركتين إلى ريادة عالمية في الفخامة، وقدمت طرازات أيقونية مثل 300 SL وG-Class، وتم تغير اسمها إلى مجموعة مرسيدس بنز في عام 2022.