رياضة

راضي الجعايدي نجم تونس : الترجي قادر على عبور أي فريق بما فيهم الأهلي

راضي الجعايدي
راضي الجعايدي

علق راضي الجعايدي نجم تونس السابق على المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الجعايدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : وجود عدد كبير من أندية شمال أفريقيا في دور الـ 8 بالكونفيدرالية وكذلك دوري الأبطال يعكس التطور في شمال أفريقيا وبرغم عدم وجود فرق تتونسيه بكثر لكن الفرق المصرية والمغربية خير ممثل لـ شمال أفريقيا

وأضاف : مستوى الفرق تحسن لكن دور ربع النهائي ونصف النهائي أكثر واقعية والفرق التي تستطيع العبور لدور نصف النهائي أصحاب الخبرات الكبيرة.

وأكمل : مباراة المصري وشباب بلوزداد هي الأقوى بعد التطور الكبير الذي ظهر على مستوى الفريقين خلال الفترة الأخيرة وخصوصا الفريق البورسعيدي مع نبيل الكوكي.

وأوضح : الترجي التونسي الفريق الوحيد في تونس صاحب الاستمرارية سواء على الإدارة أو النتائج أو الأداء ونتمنى سير باقي الفريق على نهج الترجي

وأردف : الترجي ينتصر بالأرقام وقادر على تحدي أي فريق سواء الأهلي أو بيراميدز وان شاء الله نشوفه في النهائي


وعن قمة الأهلي والترجي قال : مواجهة الأهلي والترجي نهائي مبكر والتغيير في باب سويقة بعد رحيل ماهر الكنزاري والذي قدم خدمة كبيرة في الفريق وظهر وجهه القوي في المباراة الأخيرة أمام بترو أتليتكو وقدم كرة إيجابية وحديثه ويمتلك الفريق المؤهلات لعبور أي فريق بما فيهم الأهلي

وأختتم راضي الجعايدي تصريحاته قائلا : المهم التحضيرات فنيا وبدنيا والتفاصيل الصغيرة ستحسم المباراة.

