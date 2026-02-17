صندوق مكافحة الإدمان: تكليفات من القيادة السياسية لتنفيذ برامج توعوية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة

أكد مدحت وهبة المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق يقوم بتنفيذ أنشطة لرفع معدلات الوعي بأضرار تعاطي المواد المخدرة .

وقال مدحت وهبة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نستهدف توعية الاطفال في المدارس بأساليب جذابة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة ".



وتابع مدحت وهبة :" قمنا بإعداد عرض مسرحي يحمل عنوان الشاطر ويعرض بأساليب إبداعية جذابة للتوعية بأضرار التدخين وتعاطي المواد المخدرة ".

وأكمل مدحت وهبة :" تكليفات من القيادة السياسية لتنفيذ برامج توعوية متكاملة لتوعية اهالينا في المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير ".

ولفت مدحت وهبة :" نقوم بتوعية الشباب ونصحح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب بشأن التدخين وتعاطي المخدرات ومختلف انواع المواد المخدرة".