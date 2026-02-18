أحمد صالح: هناك ظلم في قطاع الناشئين بمصر.. ومتفائل بمستقبل شباب الزمالك

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه قطاع الناشئين على مستوى مصر، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على نادي الزمالك فقط.



وأضاف “صالح” خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن اختيار اللاعبين غالبًا ما يشوبه مجاملات، مما يظلم المواهب الحقيقية ويخلق نوعًا من السمسرة داخل الأندية.

وقال صالح، إن الأندية الحالية تميل للبحث عن اللاعبين الجاهزين ، رغم ندرة هؤلاء، ولا تمنح الناشئين الوقت الكافي لتطوير قدراتهم.

كما أبدى صالح تفاؤله بمستقبل ناشئي الزمالك، مؤكدًا أن هناك مواهب واعدة تستحق الدعم والمتابعة خلال الفترة المقبلة.

وختم صالح حديثه بشكر جماهير الزمالك على تقديرهم له، خاصة بعد ظهوره ضمن لافتات أساطير النادي الأبيض خلال مواجهة كايزر تشيفز، واصفًا هذه اللحظة بأنها شعور إنساني رائع ومصدر فخر كبير له.