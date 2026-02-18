لست وحدك فيني.. الاتحاد البرازيلي يدعم فينسيوس ضد العنصرية

أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا لدعم فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد الإسباني إثر تعرضه للعنصرية في مباراة بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

كان البرازيلي فينسيوس جونيور تعرض إلي العنصرية ووصفه بالقرد خلال مباراة النادي الملكي أمام بنفيكا البرتغالي على ملعب الأخير في دوري أبطال أوروبا.

جاء بيان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم علي النحو التالي:

يتضامن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع فينيسيوس جونيور، ضحية حادثة عنصرية أخرى وقعت يوم الثلاثاء، بعد تسجيله هدفًا لريال مدريد ضد بنفيكا في لشبونة.

تابع: العنصرية جريمة. إنها مرفوضة تمامًا. لا مكان لها في كرة القدم أو في أي مكان آخر. فيني، لست وحدك.

أضاف: قرارك بتفعيل البروتوكول مثالٌ للشجاعة والكرامة. نحن فخورون بك."

واختتم البيان قائلا: سنبقى ثابتين في مكافحة جميع أشكال التمييز. نقف إلى جانبك دائمًا.