عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان .. غدا

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، غدا السبت محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025جنايات التجمع الخامس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 18 فبراير 2022، من الأول وحتي السادس والثلاثين ومن الأربعين وحتي الثالث والأربعين ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة،  تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه لباقي المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

جماعة إرهابية الدائرة الثانية إرهاب الهيكل الإداري للإخوان

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

نادي الزمالك

رمضان يثير أزمة بين الزمالك والكاف| تطور جديد

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

إيران

إيران للأمين العام للأمم المتحدة: سنرد "بحزم" على أي هجوم ضدنا

ترامب و أوباما

ترامب يعلق على تصريحات أوباما بشأن الكائنات الفضائية: سرب معلومات سرية وارتكب خطأ فادحاً

ترامب

تقرير: ترامب يدرس شن ضربة أولية محدودة حتى تقبل إيران مطالبه

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

