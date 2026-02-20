قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن الصيام المتقطع.. تفاصيل

دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن الصيام المتقطع
دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن الصيام المتقطع
هاجر هانئ

أظهرت مراجعة كوكرين الرئيسية لـ 22 تجربة شملت ما يقرب من 2000 بالغ أن الصيام المتقطع لا يُقدم أي ميزة ملحوظة في إنقاص الوزن مقارنةً بالحميات الغذائية التقليدية، أو حتى أي تغييرات مُنظّمة. وتعود أي فوائد محتملة إلى انخفاض السعرات الحرارية المُتناولة، وليس إلى تأثيرات أيضية. ويؤكد الخبراء أن فقدان الوزن المستدام يعتمد على التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والعادات الصحية طويلة الأمد، وليس على اتباع صيحات الصيام وحدها.
يُعدّ الصيام المتقطع من أكثر الطرق شيوعًا لإنقاص الوزن، ويتبعه الكثيرون حول العالم. وقد رُوّج له كوسيلة فعّالة وآمنة لإنقاص الوزن، إلا أن دراسة حديثة تشير إلى أن هذه الطريقة لا تُؤثر على رحلة إنقاص الوزن، وقد تكون مجرد دعاية مُبالغ فيها.

وجدت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة كوكرين أن الصيام المتقطع ليس أفضل من النصائح الغذائية التقليدية أو حتى عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.

ماذا تقول الدراسة؟
بحسب الدراسة، جمع الباحثون بيانات من 22 تجربة سريرية شملت ما يقارب 2000 بالغ في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين وأمريكا الجنوبية وأستراليا، باستخدام مناهج مختلفة للصيام المتقطع. وقد فحصت الدراسة مناهج مختلفة للصيام المتقطع، بما في ذلك الصيام الدوري (نظام 5:2)، والصيام يوماً بعد يوم، وتناول الطعام في أوقات محددة (نظام 16:8). وخضع المشاركون للمتابعة لمدة تصل إلى عام.

كانت النتائج مذهلة، وكشفت 

في جميع الدراسات التي تمت مراجعتها، كانت الفروقات في فقدان الوزن بين الصيام المتقطع والحمية الغذائية التقليدية ضئيلة إحصائيًا. فقد أولئك الذين اتبعوا برامج الصيام بعض الوزن، ولكن ليس بشكل ملحوظ أكثر من أولئك الذين اتبعوا النصائح الغذائية المعتادة أو حتى أولئك الذين لم يُجروا أي تغييرات غذائية مُنظّمة. في بعض الحالات، لم يُسفر الصيام إلا عن انخفاض متوسط ​​في الوزن يتراوح بين 2 و5% على مدى 6 إلى 12 شهرًا، وهو انخفاض طفيف يرى الباحثون أنه قد لا يكون ذا أهمية سريرية.
يعتمد الصيام المتقطع على الادعاء بأنه يحفز تأثيرات أيضية فريدة مثل تعزيز حرق الدهون أو تحسين حساسية الأنسولين. ومع ذلك، فقد شككت الأبحاث الحديثة في هذه الفكرة.

بحسب الدراسة، عندما يبقى استهلاك السعرات الحرارية ثابتًا، فإن الامتناع عن الطعام لساعات لا يُحدث أي تحسن ملحوظ في مستويات سكر الدم أو الكوليسترول أو الالتهابات. وهذا يشير إلى أن أي فوائد تُلاحظ من الصيام المتقطع تعود على الأرجح إلى انخفاض إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، وليس إلى جدول الصيام نفسه. بعبارة أخرى، قد يكون الصيام المتقطع أداةً أساسيةً لتقليل السعرات الحرارية، وليس له أي فائدة بيولوجية خاصة.

كيف يفيد الصيام المتقطع؟


اكتسب الصيام المتقطع شعبية واسعة لأنه بدا أسهل من الحميات الغذائية التقليدية. فبدلاً من حساب السعرات الحرارية باستمرار، يكتفي الأشخاص باتباع توقيت محدد. ولا يزال الصيام المتقطع مفيدًا لبعض الأفراد. فبحسب جامعة هارفارد، قد يُفيد الصيام في:

يساعد على تقليل تقلبات الجوع
استقرار مستويات السكر في الدم
تسهيل التحكم في السعرات الحرارية لبعض الأشخاص

المصدر:timesnownews.

الصيام المتقطع الصيام الوزن الحمية الغذائية التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

امام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

جانب من المقارئ

أوقاف كفر الشيخ تنظم مقارئ الجمهورية لتلاوة القرآن الكريم| صور

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يأمر برفع لوحات ولافتات التهاني بمناسبة توليه المسئولية من الشوارع والميادين

رفع مخلفات

رفع 1060 طن مخلفات من أنفاق العشاروة بالعمرانية والريس ببولاق الدكرور

بالصور

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد