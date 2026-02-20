قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
برلمان

قيادي بحزب الجيل: نجاح التعديل الوزاري يُقاس بمدى انعكاسه المباشر على حياة المواطن

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

طالب المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، الحكومة الجديدة بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن مستهدفات محددة وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد “محمود”، في بيان، على ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام بصورة ملموسة، مع التأكد من تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية للقروض والاستثمارات التي يتم ضخها، بحيث تنعكس بشكل مباشر على معدلات النمو، وتوليد فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب توفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحًا أن التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والخدمات، وضعت على عاتق الحكومة مسؤولية مضاعفة لاستعادة ثقة المواطنين في أدائها وقراراتها، محذرًا من اتساع فجوة عدم الثقة حال غياب نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن نجاح التعديل الوزاري الأخير يجب أن يُقاس بمدى انعكاسه المباشر على حياة المواطن، من خلال تحسن توافر السلع، واستقرار الأسعار، وزيادة فرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، باعتبار ذلك الهدف الجوهري لرؤية مصر 2030.

وأكد أن الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية يُمثلان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي، داعيًا إلى تحديث الجهاز الحكومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتصحيح المسار عند الحاجة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لا يكتمل دون انفتاح سياسي وحوار جاد يتيح مشاركة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بما يُعزز الاستقرار ويضمن استدامة مسار التنمية.

