قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. المخرج أمير رمسيس ينتقد أحمد رمزي في فخر الدلتا

فخر الدين
فخر الدين
باسنتي ناجي

انتقد المخرج أمير رمسيس أداء اليوتيوبر أحمد رمزي في مسلسل فخر الدلتا.

مسلسل فخر الدلتا

وكتب أمير رمسيس : "ريلز أحمد رمزي كانت بتضحكني جدا وكنت مستني مسلسله بس اللي حصل ده قتل لموهبته .. استغلال نجاح الريلز لتحويلها لحلقات نص ساعة فيه دفن مبكر لموهبة كان ممكن تكون أحسن من كده .. كوميديا الريل تحتمل الهزار بس حتى كوميديا الفارس ( ليزلي نلسون ) مثلا في naked gun او افلام البارودي زي hot shots و airoplane بتقوم علي تمثيل جاد في مواقف عبثية مش تنكيت".

وأصدرت الجهة المنتجة لمسلسل فخر الدلتا ، بيانًا رسميًا للإعلان عن حذف اسم مؤلف العمل من التتر، بسبب منشورات على 'السوشيال ميديا' تتضمن اتهامات له بالتحرش.

وجاء في بيان الجهة المنتجة لمسلسل فخر الدلتا: "تود أسرة المسلسل أن توضح أنها أطلعت على المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص عضو في فريق الكتابة».

وتابع: «وإذ نؤكد أننا نأخذ مثل هذه الاتهامات على محمل الجد، فقد تقرر إزالة اسم المذكور من تتر العمل مؤقتًا، وذلك إلى حين التحقق من صحة ما يتداول واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على ما تسفر عنه نتائج التحقيق».

واختتم بيان أسرة مسلسل فخر الدلتا: «وتؤكد أسرة العمل احترامها الكامل، وحرصها على أن ينال كل ذي حق حقه، في إطار من العدالة والشفافية».

تطورات أزمة مؤلف مسلسل فخر الدلتا

من جانبه، دعم الفنان أحمد عصام السيد قرار الجهة المنتجة، وكتب في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: «هتكلم حاليًا كأحمد عصام الفرد، نفسي الناس تكون مكتوب على جبينهم حقيقتهم عشان نتجنب مواقف كتير، لكن الحياة مش كده».

وتابع: «الساعات اللي فاتت فضلت ساكت وبسمع من صديقاتي إيه اللي المفروض أعمله عشان أعمل حاجة مفيدة، فمبدئيًا بسجل دعمي لأي بنت متضررة.. دايمًا مش سهل البوح وكشف الحاجات اللي زي دي لأسباب كتير، لكن دايمًا بيكون ده الصح.. ثانيًا مع اللي حصل واللي بيحصل، بحب أأكد إننا كرجالة محتاجين نكون منتبهين دايمًا، خصوصًا مع زيادة حوادث التحرش ضد النساء والبنات دلوقتي أكتر من أي وقت فات».

واختتم: «لو حد جالنا بشكوى، لازم نكون متفهمين وسريعي التحرك، مش دفاعيين لكن بنسمع وبنقدر. مش المفروض تحت أي ظرف نقلل أو نخفف من الوقائع دي.. ثالثًا لازم التغيير ييجي من النفس، دايمًا خليك واعي براحة أو عدم راحة الطرف اللي قدامك، واسأل واستأذن واستفسر.. بقول الكلام ده لنفسي قبل أي حد.. كل الدعم لكل امرأة شجاعة قررت تتكلم، وكل الدعم لكل امرأة لسة مش قادرة تتكلم».

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فخر الدلتا أمير رمسيس نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

دعاء الصائم عند الإفطار

دعاء الصائم عند الإفطار .. ردد أفضل أدعية النبي المستجابة

فضل صلاة الجماعة

حكم رجوع المسبوق لسجود السهو بعد سلام الإمام.. عطية لاشين يجيب

الشيخ أحمد عصام فرحات

الملائكة مخلوقة من نار فلماذا لا يضيئون الغرفة؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد