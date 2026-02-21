مسلسل سوا سوا الحلقة 5.. هدى المفتي تبدأ جلسات الكيماوي وأحمد مالك يدخل في حالة انهيار

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “سوا سوا” العديد من الأحداث والتى من ابرزها ، قررت أحلام (هدى المفتي) ان تذهب للمستشفى للبدء فى اولى جلسات العلاج الكيماوي وهى رفقة أبراهيم (أحمد مالك) ، الذى يدخل فى حالة انهيار فور رؤيتها وهى تستعد للجلسة .

محاولة الدكتور فوزي (خالد كمال) اقناع أحلام بأنها تقبل ان تتعالج فى المستشفي الخاصة به ويخبرها بحبه لها لكنها ترفض.

ويكشف هيما عن خطة جديدة لصالح أحلام” وهى انها تدخل السجن مرة أخرى، وبعد ترحيلها إلى السجن تدخل للكشف حتى تخبر الدكتورة إنها مصابة بالسرطان وتنجح في إتمام علاجها على نفقة الدولة.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.