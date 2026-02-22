قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
عراقجي: سنضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمتنا الولايات المتحدة
كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدا| نجل محمد فاروق: معاملة والدي وجدي أكسبتني الثقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يستجيب لمطالب أهالي مدينة براني خلال زيارة تفقدية

محافظ مطروح خلال زيارته مدينة برانى
محافظ مطروح خلال زيارته مدينة برانى
ايمن محمود

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح خلال زيارة ميدانية مدينة سيدى برانى يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وعاصم الزغبى رئيس المدينة ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

حيث تم التعريف بالمدينة من حيث المساحة. والسكان ،مشيرا إلى أهمية عمل حصر دورى وتصنيف للسكان من حيث التعليم والنشاط الاقتصادي ، وعدد الأسر خاصة الأولي بالرعاية لتوفير مشروعات مدرة للدخل لهم وغيرها.

كما استمع محافظ مطروح إلى مطالب واحتياجات المدينة وقراها في القطاعات الخدمية المختلفة، ومنها في قطاع المياه.

 أكد محافظ مطروح مراعاة تيسير وصول المياه للمواطن ، و دعم القرى بسيارة نقل للمياه لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة بالقرى مع تواجد محطات تحلية بها ، وعمل سجل يومى بانتاجية كل محطة ، موجهاً لشركة المياه بحصر جميع سيارات نقل المياه وحالتها الفنية.

ووجه محافظ مطروح بمعاينة مقر لإقامة مدرسة ثانوى للتمريض بنين وبنات ببرانى مع بداية العام القادم ، وكذلك بباقي مدن المحافظة بما يوفر كوادر تمريض وسد العجز.

كما ناقش محافظ مطروح دعم التخصصات الطبية بمستشفى برانى، والتنسيق مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بشأن الإسراع في صرف مرتبات الأطباء المتأخرة ، وقيام قطاع الكهرباء بمد كابل كهرباء للمستشفى

وحرصاً على جودة المعروض من السلع الغذائية خاصة الدقيق شدد محافظ مطروح على الرقابة المستمرة على الأسواق ومراجعة اوزان تعبئة اسطوانات الغاز

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سيدى برانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

إكسبنج G02

للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد