محافظ مطروح يستجيب لمطالب أهالي مدينة براني خلال زيارة تفقدية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح خلال زيارة ميدانية مدينة سيدى برانى يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وعاصم الزغبى رئيس المدينة ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

حيث تم التعريف بالمدينة من حيث المساحة. والسكان ،مشيرا إلى أهمية عمل حصر دورى وتصنيف للسكان من حيث التعليم والنشاط الاقتصادي ، وعدد الأسر خاصة الأولي بالرعاية لتوفير مشروعات مدرة للدخل لهم وغيرها.

كما استمع محافظ مطروح إلى مطالب واحتياجات المدينة وقراها في القطاعات الخدمية المختلفة، ومنها في قطاع المياه.

أكد محافظ مطروح مراعاة تيسير وصول المياه للمواطن ، و دعم القرى بسيارة نقل للمياه لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة بالقرى مع تواجد محطات تحلية بها ، وعمل سجل يومى بانتاجية كل محطة ، موجهاً لشركة المياه بحصر جميع سيارات نقل المياه وحالتها الفنية.

ووجه محافظ مطروح بمعاينة مقر لإقامة مدرسة ثانوى للتمريض بنين وبنات ببرانى مع بداية العام القادم ، وكذلك بباقي مدن المحافظة بما يوفر كوادر تمريض وسد العجز.

كما ناقش محافظ مطروح دعم التخصصات الطبية بمستشفى برانى، والتنسيق مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بشأن الإسراع في صرف مرتبات الأطباء المتأخرة ، وقيام قطاع الكهرباء بمد كابل كهرباء للمستشفى

وحرصاً على جودة المعروض من السلع الغذائية خاصة الدقيق شدد محافظ مطروح على الرقابة المستمرة على الأسواق ومراجعة اوزان تعبئة اسطوانات الغاز