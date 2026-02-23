سحورك عندنا... طريقة عمل فول بالبيض بمذاق لا يقاوم

فول بالبيض من الأطباق الشهية التي يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة سحور شهر رمضان الكريم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فول بالبيض بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

مقادير فول بالبيض



● فول مدمس

● بيض

● فلفل حار مفروم

● فلفل أخضر رومى مفروم

● سمنة

● بصل مفروم

● طماطم مفرومة

● كمون ناعم

● ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير فول بالبيض



يشوح البصل المفروم في السمنة في إناء على النار

يضاف الملح والفلفل والفلفل الرومي والحار والطماطم ويقلب كل الخليط

يضاف الفول والبيض ويقلب كل الخليط

يضاف الكمون

يوضع الخليط في طاجن ويقدم

