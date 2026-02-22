تعليق صادم من محمد نجاتي عن تقديم السيرة الذاتية لأحمد زكي

علق الفنان محمد نجاتي على فكرة تقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي في عمل درامي، مؤكدًا أنه لا يفضل هذا الاتجاه على الإطلاق.

وأوضح محمد نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن السير الذاتية حين تتحول إلى مسلسلات أو أفلام درامية قد تظلم أصحابها، لأنها تقدم دائمًا من وجهة نظر صُنّاع العمل، ما قد يؤدي إلى المبالغة في تلميع الشخصية أو الانتقاص منها.وقال إن مثل هذه الأعمال «يا بتعلي قوي يا بتنزل قوي»، معتبرًا أن التوازن في الدراما أمر صعب عندما يتعلق الأمر بسيرة شخصية بحجم أحمد زكي.وأشار إلى أن الفنان الراحل حاضر بأعماله الخالدة ولا يحتاج إلى من يجسده دراميًا، موضحًا أن الأفضل من وجهة نظره تقديم أفلام وثائقية ترصد حياته ومشواره الفني بشكل أكثر موضوعية.وأكد نجاتي أن تقديم سيرة ذاتية لنجم بقيمة أحمد زكي مسؤولية ضخمة، وتتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة والحياد، حتى لا تتحول التجربة إلى رؤية شخصية قد تثير الجدل بدلًا من تخليد مسيرة فنية عظيمة.