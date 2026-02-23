طريقة عمل كنافة باللحمة المفرومة.. غير تقليدية ولذيذة

قدمت الشف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة باللحمة المفرومة فهي من الأكلات اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بخطوات سهلة و مذاق لا يقاوم.
مقادير كنافة باللحمة المفرومة
● كنافة
● سمنة مذابة
● لحمة مفرومة
● بصل مفروم
● فلفل ألوان
● بهارات لحمة
● ملح
● فلفل
● سمنة بلدي للتشويح
طريقة تحضير كنافة باللحمة المفرومة
في بولة توضع كنافة , ملح , فلفل , سمنة مذابة وتقلب المكونات جيداً
في طاسة على النار توضع سمنة , بصل مفروم , لحمة مفرومة , فلفل ألوان , ملح , فلفل و تقلب المكونات للحصول على الحشو المطلوب.
في صينية توضع كنافة ثم طبقة من الحشو ثم طبقة من الكنافة
توضع الكنافة في الفرن وتترك حتى تمام الطهي
ثم تقدم.