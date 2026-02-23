طريقة عمل كنافة باللحمة المفرومة.. غير تقليدية ولذيذة

قدمت الشف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة باللحمة المفرومة فهي من الأكلات اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بخطوات سهلة و مذاق لا يقاوم.

مقادير كنافة باللحمة المفرومة



● كنافة

● سمنة مذابة

● لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● فلفل ألوان

● بهارات لحمة

● ملح

● فلفل

● سمنة بلدي للتشويح

طريقة تحضير كنافة باللحمة المفرومة



في بولة توضع كنافة , ملح , فلفل , سمنة مذابة وتقلب المكونات جيداً

في طاسة على النار توضع سمنة , بصل مفروم , لحمة مفرومة , فلفل ألوان , ملح , فلفل و تقلب المكونات للحصول على الحشو المطلوب.

في صينية توضع كنافة ثم طبقة من الحشو ثم طبقة من الكنافة

توضع الكنافة في الفرن وتترك حتى تمام الطهي

ثم تقدم.