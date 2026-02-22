ياسر جلال عن كلهم بيحبوا مودي: أبحث عن الدراما أولا سواء تراجيدية أو كوميدية

عبّر الفنان ياسر جلال، عن سعادته بردود الفعل حول مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أن انتقاله إلى لون درامي مختلف يمثل جزءًا أصيلًا من فلسفته الفنية.

وقال إن الأصل في مهنته أنه ممثل، وإن فن الأداء يتحول إلى فن حقيقي عندما يستطيع الممثل الانتقال من شخصية إلى أخرى، حتى لو كانت مختلفة اختلافًا كبيرًا، بمنتهى السلاسة، معتبرًا أن هذا الانتقال هو ما يُظهر إمكانيات الممثل ويشكل تحديًا حقيقيًا أمامه.

ياسر جلال يتحدث عن أدواره المختلفة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ جميع أدواره منذ «ظل الرئيس» وحتى «كلهم بيحبوا مودي» كانت مختلفة، إلا أن العمل الجديد يحمل طابعًا لايت كوميدي، وهو لون كان يبحث عنه منذ فترة.

وتابع أنه لا يعتمد على الإفيهات اللفظية، وإنما يؤمن بكوميديا الموقف التي تنبع من وضع الشخصية في سياقات متناقضة تُنتج الضحك تلقائيًا من خلال ردود الأفعال، مشيرًا إلى تأثره بهذا النوع من الأعمال.

وأشار إلى أن ما جذبه في «كلهم بيحبوا مودي» هو وجود بناء درامي واضح ومحكم، حيث تبدأ الأحداث بوضع البطل في أزمة مالية، ثم تتصاعد التطورات تدريجيًا لمعرفة كيف سيتصرف، ومن هم المحيطون به، وما طبيعة النصائح التي يتلقاها، وإلى أين ستقوده قراراته.

وأكد أن العمل لا يقوم على مشاهد منفصلة أو اسكتشات للضحك، بل يقدم حكاية متكاملة تدفع المشاهد إلى انتظار الحلقة التالية بشغف.

وشدد الفنان ياسر جلال على أنه يراهن دائمًا على الدراما في المقام الأول، سواء كانت تراجيدية أو كوميدية، وأن التنوع في الأدوار ليس مجرد جرأة، بل هو جزء من قناعته بضرورة تنويع التجارب الفنية لإدهاش المتلقي وإثبات قدرة الممثل على تقديم شخصيات متعددة ومختلفة بصدق وإقناع.