أماكن سقوط الأمطار.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مدبولي: مبادرة"أبواب الخير" ليس إحسانًا عابرًا بل حماية اجتماعية شاملة
الطريق إلى المجد الأخير.. هل يكتب رونالدو الهدف الألف في مونديال 2026؟
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم تغييرات جوية ملحوظة بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت مصر خلال الساعات الماضية ، منذ أمس، حيث انخفضت درجات الحرارة وشهدت العديد من المناطق سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسودطقس بارد إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاءبارد إلى شديد البرودة ليلًا.


شبورة مائية صباحاً 

وأضافت الهيئة، فى بيان، أن الطقس يشهد شبورة مائية من (4) إلى 9 صباحًا على مناطق منشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعضالطرق.


أماكن سقوط الأمطار


وتشير خرائط الطقس إلى توافر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحلالشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء وخليج السويس قد تغزر أحياناً على مناطق منشمال سيناء على فترات متقطعة».


وبحسب البيان: «تتوافر فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناةوقد تمتد بنسبة ضعيفة ( %20 تقريباً ) إلى مناطق من القاهرة الكبرى».

حالة الطقس من اليوم وحتى الأحد المقبل


ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يسود من يوم غد الأبعاء وحتى يوم الأحد المقبل طقسمائل للدفء نهارا بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر.. فيما تسود شبورة مائية ورياح علىالأنحاء كافة خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة اليوم


القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة، الصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 درجة، الصغرى 08 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة، الصغرى 11 درجة.

