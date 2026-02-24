قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
إسرائيل تبحث زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواقل تحسبا لتصاعد التوتر مع إيران
تحقيقات وملفات

أمطار رعدية وبرودة ملحوظة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار رعدية وبرودة ملحوظة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية
ياسمين القصاص

في إطار متابعتها المستمرة للتغيرات المناخية وتطورات الحالة الجوية، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا جديدا بشأن توقعات الطقس خلال الفترة الحالية، استنادا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية وتحليل خرائط الطقس.

وأوضحت الهيئة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الطقس سيكون باردا إلى شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر على مختلف الأنحاء، بينما يميل إلى الدفء وحتى الدفء النسبي نهارا على أغلب المناطق. 

ومع حلول المساء، تعود الأجواء لتصبح باردة إلى شديدة البرودة في معظم أنحاء البلاد.

 وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهدت مصر اليوم حالة من عدم الاستقرار الجوي، تمثلت في هطول أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد، امتدت إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من المتوقع أن تنخفض فرص سقوط الأمطار اليوم مقارنة بأمس، لتقتصر على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، كما ينتظر أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا.

وأشارت غانم، إلى أن تراوحت شدة الأمطار بين الخفيفة والغزيرة، وصاحبتها عواصف رعدية في بعض المناطق،  وجاءت هذه التقلبات نتيجة مرور منخفض جوي سريع في طبقات الجو العليا، حيث بلغت الحالة الجوية ذروتها اليوم، على أن يبدأ تأثيرها في التراجع تدريجيا مع تحرك المنخفض باتجاه بلاد الشام خلال الساعات المقبلة.

وتابعت: "ومن المنتظر أن يسود طقس مستقر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع استمرار البرودة الشديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي من المواطنين توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في فترات الليل المتأخر".

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية :

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 11 والعظمى 21.
العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 21.
 6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 22.
بنها: الصغرى 11 والعظمى 20.

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 10 والعظمى 20.
وادى النطرون: الصغرى 11 والعظمى 21.
كفر الشيخ: الصغرى 10 والعظمى 20.
بلطيم: الصغرى 10 والعظمى 19.
المنصورة: الصغرى 11 والعظمى 20.
الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 21.
شبين الكوم: الصغرى 10 والعظمى 20.
طنطا: الصغرى 10 والعظمى 20.

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 13 والعظمى 19.
بورسعيد: الصغرى 13 والعظمى 20.
الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 19.
العلمين: الصغرى 10 والعظمى 18.
مطروح: الصغرى 11 والعظمى 18.
السلوم: الصغرى 09 والعظمى 19.
سيوة: الصغرى 08 والعظمى 19.

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: الصغرى 10 والعظمى 21.
السويس: الصغرى 10 والعظمى 21.
العريش: الصغرى 11 والعظمى 18.
رفح: الصغرى 10 والعظمى 18.

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 10 والعظمى 20.
نخل: الصغرى 05 والعظمى 20.
كاترين: الصغرى 03 والعظمى 15.
الطور: الصغرى 12 والعظمى 20.
طابا: الصغرى 10 والعظمى 18.
شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 23.

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 22.
رأس غارب: الصغرى 12 والعظمى 21.
سفاجا: الصغرى 14 والعظمى 24.
مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 25.
شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 25.
حلايب: الصغرى 18 والعظمى 21.
أبو رماد: الصغرى 15 والعظمى 23.
مرسى حميرة: الصغرى 18 والعظمى 24.
رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 22.
أبرق: الصغرى 14 والعظمى 23.
جبل علبة: الصغرى 14 والعظمى 23.

شمال الصعيد:

الفيوم: الصغرى 09 والعظمى 21.
بني سويف: الصغرى 08 والعظمى 21.
المنيا: الصغرى 09 والعظمى 22.

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 08 والعظمى 21.
سوهاج: الصغرى 10 والعظمى 22.
قنا: الصغرى 11 والعظمى 24.
الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 23.
أسوان: الصغرى 12 والعظمى 23.
الوادي الجديد: الصغرى 08 والعظمى 24.
أبو سمبل: الصغرى 13 والعظمى 24.

