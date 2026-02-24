بآية قرآنية.. ياسمين عبدالعزيز ترد على انتقادات الجمهور في وننسى اللي كان

ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على الانتقادات التي وُجهت لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”، الذي يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.



وشاركت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على "فيسبوك " آية قرأنية، "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".



مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.