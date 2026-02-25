قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
توك شو

خبير عسكري: القيادة العسكرية الأمريكية وضعت الخطط اللازمة لتنفيذ أي قرار محتمل ضد إيران

هاني حسين

قال الفريق الركن المتقاعد قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني الأسبق، إن المنطقة تمرّ بـ"واحدة من أكثر اللحظات حسماً وصعوبة"، في ظل تصاعد التصريحات المتبادلة والاستعدادات العسكرية المتقابلة، متسائلاً عمّا إذا كانت هذه التحركات تمهيداً لحرب فعلية أم أنها تُوظَّف للضغط في مسار المفاوضات.

وأوضح محمود، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأسابيع الماضية شهدت توظيفاً واضحاً للحشد العسكري في إطار الضغط على إيران، مشيراً إلى أن طهران قدمت تنازلات "قد تبدو غير كافية للبعض، لكنها في تقديري قد تُعدّ أكثر من كافية في هذه المرحلة الحساسة"، مؤكداً أن الأطراف تقف حالياً أمام "لحظة القرار الأصعب".

وأضاف أن القيادة العسكرية الأميركية تلقت التوجيهات السياسية، وأجرت دراسات شاملة شملت تقديرات موقف استخبارية ولوجستية وإعلامية واستراتيجية، ووضعت الخطط اللازمة لتنفيذ أي قرار محتمل، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المؤسسة العسكرية "تتحدث بلغة الوقائع لا السياسة"، وأن أي حرب محتملة ستكون مكلفة جداً، وستتطلب كميات هائلة من الذخائر والموارد.

وفي تعليقه على ما تداولته صحف بريطانية بشأن تسريبات إسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة قد لا تتمكن من الصمود أكثر من 4 أيام في حال اندلاع مواجهة واسعة وعنيفة، اعتبر محمود أن مثل هذه التسريبات قد تندرج في إطار الضغوط السياسية المتبادلة.

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

