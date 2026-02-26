بميزات ثورية.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" قد يفاجئ المستخدمين



أثار اطلاق هاتف آيفون القابل للطي من آبل الكثير من الجدل لسنوات و تشير مجموعة جديدة من التفاصيل إلى أن الشركة قد تكون أخيراً على وشك التغلب على أحد أكبر التحديات التي حالت دون دخولها سباق الهواتف القابلة للطي

يعد من أبرز الانتقادات الموجهة للهواتف القابلة للطي الحالية، بما فيها أجهزة مثل سامسونج جالاكسي زد فولد 7 ، هو وجود طية عند الطي لا تُعدّ هذه الطية عيبًا جوهريًا دائمًا، لكنها ملحوظة.

هواتف ايفون

قد أشارت تقارير على مرّ السنين إلى أن شركة آبل لم تكن مستعدة لدخول هذه الفئة من الهواتف حتى تتمكن من تقليل هذه الطية بشكل ملحوظ.

مواصفات هاتف ايفون القابل للطي

كشف تسريب جديد من حساب Fixed Focus Digital الصيني على منصة ويبو عن إحراز تقدم في تطوير هاتف قابل للطي من آبل. ووفقًا للمنشور، قد يتميز أول هاتف قابل للطي من آبل، والذي يُشار إليه على نطاق واسع باسم " آيفون فولد "، بشاشة داخلية ذات عمق طي أقل من 0.15 ملم وزاوية طي أقل من 2.5 درجة.

قد لا تبدو هذه الأرقام ذات دلالة كبيرة للوهلة الأولى، لكنها مهمة. فكلما قل عمق الطية، قلّ عمقها، سواءً من حيث المظهر أو الملمس. وللمقارنة، يبلغ سمك شعرة الإنسان حوالي 0.05 إلى 0.1 ملم، لذا فإن أي شيء أقل من 0.15 ملم سيكون طفيفًا نسبيًا. غالبًا ما تكون الطيات في الهواتف القابلة للطي الحالية أعمق بكثير. إذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فسيكون تصميم آبل من بين أكثر التصاميم انسيابية التي رأيناها حتى الآن: ليس غير مرئي، ولكنه قريب من ذلك.

ميزات هاتف ايفون القابل للطي

وبحسب ما ورد، يتم توريد الشاشة نفسها من قبل شركة سامسونج ديسبلاي، باستخدام مواد أحدث وتقنيات تغليف محسنة لتوزيع الضغط بشكل أفضل على طول المفصلة.

إلى جانب الشاشة، تتداول بعض التفاصيل التصميمية. يُقال إن وحدة الكاميرا الخلفية تُشبه التصميم البسيط لهاتف iPhone Air، وتضم مستشعرين: على الأرجح كاميرا رئيسية وأخرى فائقة الاتساع. وقد تعود ميزة Touch ID ، المدمجة في زر التشغيل، لتحل محل Face ID لتوفير مساحة داخلية وتجنب فتحات إضافية في الشاشة الداخلية.

تشير التقارير إلى وجود طلبات إنتاج مؤكدة، مما يُرجّح إطلاق الجهاز في سبتمبر 2026، ربما بالتزامن مع إطلاق هاتفي iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max. إذا سارت الأمور وفقًا لهذا الجدول الزمني، فقد يُصبح أول هاتف قابل للطي من آبل رسميًا في خريف العام المقبل.