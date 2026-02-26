قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" قد يفاجئ المستخدمين

هواتف ايفون
هواتف ايفون


أثار اطلاق هاتف آيفون القابل للطي من آبل الكثير من الجدل لسنوات و تشير مجموعة جديدة من التفاصيل إلى أن الشركة قد تكون أخيراً على وشك التغلب على أحد أكبر التحديات التي حالت دون دخولها سباق الهواتف القابلة للطي
يعد من أبرز الانتقادات الموجهة للهواتف القابلة للطي الحالية، بما فيها أجهزة مثل سامسونج جالاكسي زد فولد 7 ، هو وجود طية عند الطي لا تُعدّ هذه الطية عيبًا جوهريًا دائمًا، لكنها ملحوظة. 

هواتف ايفون

قد أشارت تقارير على مرّ السنين إلى أن شركة آبل لم تكن مستعدة لدخول هذه الفئة من الهواتف حتى تتمكن من تقليل هذه الطية بشكل ملحوظ.

مواصفات هاتف ايفون القابل للطي

كشف تسريب جديد من حساب Fixed Focus Digital الصيني على منصة ويبو عن إحراز تقدم في تطوير هاتف قابل للطي من آبل. ووفقًا للمنشور، قد يتميز أول هاتف قابل للطي من آبل، والذي يُشار إليه على نطاق واسع باسم " آيفون فولد "، بشاشة داخلية ذات عمق طي أقل من 0.15 ملم وزاوية طي أقل من 2.5 درجة.

قد لا تبدو هذه الأرقام ذات دلالة كبيرة للوهلة الأولى، لكنها مهمة. فكلما قل عمق الطية، قلّ عمقها، سواءً من حيث المظهر أو الملمس. وللمقارنة، يبلغ سمك شعرة الإنسان حوالي 0.05 إلى 0.1 ملم، لذا فإن أي شيء أقل من 0.15 ملم سيكون طفيفًا نسبيًا. غالبًا ما تكون الطيات في الهواتف القابلة للطي الحالية أعمق بكثير. إذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فسيكون تصميم آبل من بين أكثر التصاميم انسيابية التي رأيناها حتى الآن: ليس غير مرئي، ولكنه قريب من ذلك.

ميزات هاتف ايفون القابل للطي

وبحسب ما ورد، يتم توريد الشاشة نفسها من قبل شركة سامسونج ديسبلاي، باستخدام مواد أحدث وتقنيات تغليف محسنة لتوزيع الضغط بشكل أفضل على طول المفصلة.

إلى جانب الشاشة، تتداول بعض التفاصيل التصميمية. يُقال إن وحدة الكاميرا الخلفية تُشبه التصميم البسيط لهاتف iPhone Air، وتضم مستشعرين: على الأرجح كاميرا رئيسية وأخرى فائقة الاتساع. وقد تعود ميزة Touch ID ، المدمجة في زر التشغيل، لتحل محل Face ID لتوفير مساحة داخلية وتجنب فتحات إضافية في الشاشة الداخلية.

تشير التقارير إلى وجود طلبات إنتاج مؤكدة، مما يُرجّح إطلاق الجهاز في سبتمبر 2026، ربما بالتزامن مع إطلاق هاتفي iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max. إذا سارت الأمور وفقًا لهذا الجدول الزمني، فقد يُصبح أول هاتف قابل للطي من آبل رسميًا في خريف العام المقبل.

هاتف آيفون هاتف آيفون القابل للطي هاتف ذكي ون بلس 13 تي الهواتف القابلة للطي سباق الهواتف القابلة للطي

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ياسر صادق

كان محبًا لآل البيت.. حمزة العيلى ينعى الفنان ياسر صادق

عصام عمر

محمود عبد الشكور عن عصام عمر: سفير جديد للمصري العادي على الشاشة

ماركوس عريان

ماركوس عريان يحصل على جائزة أفضل تيزر للمرة الثالثة من GEA العالمية للمرة الثالثة

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

