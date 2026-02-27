جمال علام : إنجازاتي في الجبلاية بدون شو عشان أنا مش لاعب كورة

يري جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق ان إنجازاته داخل الجبلاية لم تنال القدر الكافي من الإشادة.

وقال جمال علام الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :" محدش اتكلم عن انجازاتي في اتحاد الكرة عشان أنا مش لاعب كورة "

ويضيف رئيس اتحاد الكرة السابق :" انجازاتي بدون شو عشان أنا مش لاعب مع أن مع احترامي لازم لاعب الكورة يكون عنده فكر اداري "

وتابع جمال علام :"اشتغلت في أول فترة ليا في اتحاد الكرة مع عشرة أعضاء وفي الفترة الثانية مع ثمانية أعضاء بالمجلس وتعاونت مع الجميع واستفدت من خبراتهم سواء كانت موجودة أو لأ "

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.