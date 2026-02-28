الصحة: تكثيف التواجد الميداني لمتابعة المشروعات القومية

كثفت وزارة الصحة والسكان، من وتيرة العمل الميداني خلال شهر فبراير 2026، بتوجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بهدف سرعة الانتهاء مند المشروعات الصحية القومية.

وتنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف الرعاية الصحية، نفذت فرق الإدارة المركزية لمتابعة المشروعات القومية بالوزارة 147 زيارة ميدانية، غطت مختلف محافظات الجمهورية خلال الأسابيع الأربعة من الشهر الماضي، وذلك في تحرك ميداني يعكس أولويات الدولة المصرية، لضمان جاهزية المنشآت الصحية الجديدة والمُطورة، والوقوف على معدلات الأداء بكفاءة تواكب أعلى معايير الجودة والسلامة.

تنظيم 58 زيارة في 12 محافظة

وكشفت بيانات المتابعة أن الأسبوع الأول تضمن 35 زيارة شملت 14 محافظة، بينما تم خلال الأسبوع الثاني تنظيم 58 زيارة في 12 محافظة (الأعلى كثافة) فيما تضمن الأسبوع الثالث 26 زيارة امتدت إلى 21 محافظة (الأوسع نطاقاً) وتضمن الأسبوع الرابع 28 زيارة غطت 11 محافظة.

أسفرت هذه المتابعة عن تسارع ملحوظ في معدلات الإنجاز، حيث شهد الشهر الماضي:

· الاستلام الابتدائي لمستشفى نويبع المركزي بنسبة إنجاز 100%

· دخول مستشفى بولاق الدكرور مرحلة الفرش والتركيبات النهائية بعد وصول نسبة التنفيذ إلى 99%

· اكتمال تطوير بنك الدم بمستشفى فارسكور المركزي، بالإضافة إلى الاستلام النهائي لمستشفى القناطر الخيرية

وفيما يخص المستشفيات التي توشك على الانتهاء، سجلت التقارير نسب إنجاز متقدمة تراوحت بين 90% و97% في كل من:

· مستشفى العريش العام (مبنى الكلى)

· مستشفى أبو كبير

· مستشفى السنطة

· مستشفى العين السخنة

وتتركز الأعمال حالياً في هذه المنشآت على إنهاء التشطيبات، وتركيب أنظمة التيار الخفيف، واختبار اللوحات الكهربائية، تمهيداً لبدء مرحلة التشغيل التجريبي خلال الأسابيع المقبلة.

وفي قطاع المشروعات الجاري إنشاؤها، تواصلت الأعمال بمستشفيات أشمون العام (67%)، وسمنود المركزي (65%)، والرياض المركزي (60%)، وشربين المركزي (45%) كما تتسارع الوتيرة في مشروع المدينة الطبية بمعهد ناصر، حيث تستمر أعمال صب الأعمدة والأساسات للمباني التخصصية.

وعلى صعيد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تم الاستلام الابتدائي لعدد من الوحدات والمراكز الصحية بمحافظتي أسيوط والمنوفية بنسبة 100%، مع استمرار أعمال رفع الكفاءة لـ51 وحدة صحية في محافظة الجيزة.

وامتدت المتابعة إلى تفقد أعمال الصيانة الدورية بالمستشفيات، وفحص الأجهزة الطبية الحديثة في المخازن المركزية، ومتابعة إصلاح وتشغيل المصاعد لضمان تقديم الخدمة دون معوقات.

ويؤكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن هذا الزخم اليومي يعكس الانضباط الكامل للوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة إلى بناء بنية تحتية صحية متطورة ومستدامة، مضيفا أن المرحلة الحالية تتطلب تواجداً ميدانياً مكثفاً لحسم أي تحديات، وضمان خروج المشروعات بالنقلة النوعية التي تليق بالمواطن المصري، بأعلى جودة طبية.