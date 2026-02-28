قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تكثيف التواجد الميداني لمتابعة المشروعات القومية

مستشفي السنطة
مستشفي السنطة
عبدالصمد ماهر

كثفت وزارة الصحة والسكان، من وتيرة العمل الميداني خلال شهر فبراير 2026، بتوجيهات مباشرة من  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بهدف سرعة الانتهاء مند المشروعات الصحية  القومية.

وتنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف الرعاية الصحية، نفذت فرق الإدارة المركزية لمتابعة المشروعات القومية بالوزارة 147 زيارة ميدانية، غطت مختلف محافظات الجمهورية خلال الأسابيع الأربعة من الشهر الماضي، وذلك في تحرك ميداني يعكس أولويات الدولة المصرية، لضمان جاهزية المنشآت الصحية الجديدة والمُطورة، والوقوف على معدلات الأداء بكفاءة تواكب أعلى معايير الجودة والسلامة.

تنظيم 58 زيارة في 12 محافظة

وكشفت بيانات المتابعة أن الأسبوع الأول تضمن 35 زيارة شملت 14 محافظة، بينما تم خلال الأسبوع الثاني تنظيم 58 زيارة في 12 محافظة (الأعلى كثافة) فيما تضمن الأسبوع الثالث 26 زيارة امتدت إلى 21 محافظة (الأوسع نطاقاً) وتضمن الأسبوع الرابع 28 زيارة غطت 11 محافظة.

أسفرت هذه المتابعة عن تسارع ملحوظ في معدلات الإنجاز، حيث شهد الشهر الماضي:

· الاستلام الابتدائي لمستشفى نويبع المركزي بنسبة إنجاز 100%

· دخول مستشفى بولاق الدكرور مرحلة الفرش والتركيبات النهائية بعد وصول نسبة التنفيذ إلى 99%

· اكتمال تطوير بنك الدم بمستشفى فارسكور المركزي، بالإضافة إلى الاستلام النهائي لمستشفى القناطر الخيرية

وفيما يخص المستشفيات التي توشك على الانتهاء، سجلت التقارير نسب إنجاز متقدمة تراوحت بين 90% و97% في كل من:

· مستشفى العريش العام (مبنى الكلى)

· مستشفى أبو كبير

· مستشفى السنطة

· مستشفى العين السخنة

وتتركز الأعمال حالياً في هذه المنشآت على إنهاء التشطيبات، وتركيب أنظمة التيار الخفيف، واختبار اللوحات الكهربائية، تمهيداً لبدء مرحلة التشغيل التجريبي خلال الأسابيع المقبلة.

وفي قطاع المشروعات الجاري إنشاؤها، تواصلت الأعمال بمستشفيات أشمون العام (67%)، وسمنود المركزي (65%)، والرياض المركزي (60%)، وشربين المركزي (45%) كما تتسارع الوتيرة في مشروع المدينة الطبية بمعهد ناصر، حيث تستمر أعمال صب الأعمدة والأساسات للمباني التخصصية.

وعلى صعيد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تم الاستلام الابتدائي لعدد من الوحدات والمراكز الصحية بمحافظتي أسيوط والمنوفية بنسبة 100%، مع استمرار أعمال رفع الكفاءة لـ51 وحدة صحية في محافظة الجيزة.

وامتدت المتابعة إلى تفقد أعمال الصيانة الدورية بالمستشفيات، وفحص الأجهزة الطبية الحديثة في المخازن المركزية، ومتابعة إصلاح وتشغيل المصاعد لضمان تقديم الخدمة دون معوقات.

ويؤكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن هذا الزخم اليومي يعكس الانضباط الكامل للوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة إلى بناء بنية تحتية صحية متطورة ومستدامة، مضيفا أن المرحلة الحالية تتطلب تواجداً ميدانياً مكثفاً لحسم أي تحديات، وضمان خروج المشروعات بالنقلة النوعية التي تليق بالمواطن المصري، بأعلى جودة طبية.

زيارة ميدانية مستشفى نويبع بنك دم فارسكور العريش العين السخنة وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف

الأزهر يواصل حملة وعي.. فيديو جديد للرد على شبهة عجمية الإمام البخاري

دكتور عبد الفتاح العواري: الإسلام دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء

العواري: الإسلام دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء

أمسية فكرية وأدبية بملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

أمسية فكرية وأدبية بملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد