غيابات مؤثرة في قائمة الأهلي أمام زد بالدوري الممتاز الليلة

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من لاعبيه خلال المواجهة المرتقبة أمام زد إف سي، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساءً، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريق الأحمر في ظل اشتعال المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

الغيابات تضرب الأهلي

وشهدت قائمة المدير الفني الدنماركي ييس توروب غياب كل من أحمد عيد، ويلسين كامويش، ومحمد أحمد “سيحا” لأسباب فنية، بينما يغيب الثلاثي ياسين مرعي، ومحمد شكري، وعمرو الجزار بداعي الإصابة، ما يقلص من الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني في بعض المراكز.

ورغم هذه الغيابات، تلقى الأهلي دفعة معنوية بعودة الثنائي أحمد سيد “زيزو” ومحمود حسن “تريزيجيه” بعد التعافي من الإصابة، ليعززا القوة الهجومية للفريق في مواجهة الليلة.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – هادي رياض – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل “كوكا”

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن “تريزيجيه” – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد “زيزو” – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف – مروان عثمان

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، ويسعى لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على القمة، بينما يحتل زد المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب