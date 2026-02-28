قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
رياضة

غيابات مؤثرة في قائمة الأهلي أمام زد بالدوري الممتاز الليلة

محمد سمير

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من لاعبيه خلال المواجهة المرتقبة أمام زد إف سي، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساءً، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريق الأحمر في ظل اشتعال المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

 الغيابات تضرب الأهلي 

وشهدت قائمة المدير الفني الدنماركي ييس توروب غياب كل من أحمد عيد، ويلسين كامويش، ومحمد أحمد “سيحا” لأسباب فنية، بينما يغيب الثلاثي ياسين مرعي، ومحمد شكري، وعمرو الجزار بداعي الإصابة، ما يقلص من الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني في بعض المراكز.

ورغم هذه الغيابات، تلقى الأهلي دفعة معنوية بعودة الثنائي أحمد سيد “زيزو” ومحمود حسن “تريزيجيه” بعد التعافي من الإصابة، ليعززا القوة الهجومية للفريق في مواجهة الليلة.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء
خط الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – هادي رياض – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل “كوكا”
خط الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن “تريزيجيه” – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد “زيزو” – طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: محمد شريف – مروان عثمان

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، ويسعى لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على القمة، بينما يحتل زد المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب

الأهلي زد الأهلي أمام زد الدوري الممتاز غيابات مؤثرة

مرور الشرقية
بورش كايين
ألفا روميو
