محافظ الإسماعيلية يستقبل اللجنة المعينة لإدارة الدراويش

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، في أول لقاء لهم عقب أداء "حسب الله" اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظًا للإسماعيلية.

وفي مستهل اللقاء، هنأ أعضاء اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، محافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا للإسماعيلية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله ولمحافظة الإسماعيلية دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب "حسب الله" عن اعتزازه بزيارة اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، وتقديره لتاريخ النادي الإسماعيلي، الذي يعد أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط، متمنيًا التوفيق والنجاح للنادي خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي، درع النادي للواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية.

حضر اللقاء، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.