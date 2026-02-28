قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
بيان عاجل من سفارة مصر بالدوحة لأبناء الوطن في قطر
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وصقيعًا
مصطفى سعد ميسي يسجل الهدف الأول لـ زد في مرمى الأهلي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خاتم ذكي جديد من Ultrahuman لاستعادة السوق الأمريكي بعد نزاع قضائي مع Oura

خاتم ذكي
خاتم ذكي
احمد الشريف

كشفت منصة TechCrunch أن شركة Ultrahuman الناشئة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء أعلنت عن خاتم ذكي جديد باسم Ring Pro، في محاولة لاستعادة مكانتها داخل سوق الخواتم الذكية بعد أزمة قانونية مع المنافس الفنلندي Oura.​

أوضحت الشركة أن Ring Pro يعد الجيل الثالث من خواتم Ultrahuman الذكية، ويقدّم عمر بطارية يصل إلى 15 يومًا مقارنة بنحو 4 إلى 6 أيام فقط في طراز Ring Air السابق، مع طرحه بسعر يبلغ 479 دولارًا وفتحه للحجز المسبق عالميًا باستثناء السوق الأمريكي، على أن تبدأ الشحنات في مارس المقبل.

نزاع براءات اختراع يمنع استيراد الخاتم إلى الولايات المتحدة

أشارت TechCrunch إلى أن نشاط Ultrahuman في الولايات المتحدة تعرّض لهزة قوية في أكتوبر 2025، بعدما قضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) لصالح Oura في نزاع حول براءات اختراع متعلقة بشكل وتصميم الخواتم الذكية، وهو ما أدى إلى حظر استيراد أي شحنات جديدة من خواتم Ultrahuman إلى السوق الأمريكي، مع السماح فقط ببيع المخزون الموجود بالفعل في المتاجر.

أكد التقرير أن الولايات المتحدة كانت تمثل نحو 45% من حوالي 700 ألف مستخدم نشط يوميًا لخدمات Ultrahuman حول العالم، بحسب تصريحات المؤسِّس والرئيس التنفيذي موهيت كومار، ما جعل قرار الحظر مؤثرًا على نمو الشركة في أحد أهم الأسواق لهذا النوع من الأجهزة.​

تصميم جديد والتقدّم لسلطات الجمارك

أوضحت Ultrahuman في تصريحاتها لTechCrunch أنها أعادت تصميم خاتم Ring Pro من الأساس لتجنب النقاط محلّ النزاع في براءات الاختراع مع Oura، مؤكدة أن التصميم الجديد لا يتعارض مع الحكم الصادر عن لجنة التجارة الدولية.

أشارت الشركة إلى أنها قدمت الخاتم الجديد إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) للحصول على موافقة رسمية تؤكد إمكانية استيراده إلى الولايات المتحدة قانونيًا، في انتظار قرار نهائي يحدد موعد عودة منتجاتها إلى هذا السوق.​

أداء مالي مستقر رغم الحظر ومنازعات مستمرة في الهند

أكد كومار لTechCrunch أن Ultrahuman تعمل حاليًا بمعدل إيرادات سنوي يقارب 150 مليون دولار، موضحًا أن الشركة حققت إيرادات تشغيلية بلغت 64 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وظلّت مربحة بعد خصم الضرائب، رغم تأثير تكاليف الدعاوى القضائية والرسوم الجمركية وجهود إعادة التصميم على هوامش الربح.​

أشارت المنصة إلى أن Ultrahuman رفعت في أغسطس 2025 دعوى براءات اختراع مضادة ضد Oura أمام المحكمة العليا في دلهي بالهند، ولا تزال القضية منظورة حتى الآن، في خطوة تعكس انتقال النزاع بين الشركتين من السوق الأمريكي إلى ساحات قضائية أخرى.

ميزات صحية وتقنية مطوّرة في خاتم Ring Pro

كشفت TechCrunch أن خاتم Ring Pro يعتمد بنية جديدة لمستشعرات نبض القلب بهدف تحسين جودة الإشارة أثناء النوم، إلى جانب معالج ثنائي النواة لتعزيز دقة البيانات والقدرة على تنفيذ بعض عمليات المعالجة على الخاتم نفسه قبل إرسالها إلى التطبيق.​

أوضحت الشركة أن الخاتم قادر على تخزين ما يصل إلى 250 يومًا من بيانات الصحة والنشاط، مع وزن يزيد بنحو 5 إلى 6% فقط عن وزن خاتم Ring Air، كما قدّمت Ultrahuman شاحن Pro Charger جديدًا بعمر بطارية يصل إلى 45 يومًا يدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi، ويتيح تحديثات أسرع وعمليات فحص وتشخيص مباشرة من خلال الاتصال بعلبة الشحن.​

نظام Jade لمتابعة الصحة

أعلنت Ultrahuman بالتوازي مع الكشف عن Ring Pro عن نظام جديد باسم Jade، وصفته بأنه منصة «ذكاء حيوي» تعمل في الوقت الفعلي لتحليل بيانات المستخدم الصحية من مختلف أجهزتها وخدماتها وإصدار توصيات وإرشادات شخصية بشكل مستمر.​

أشارت الشركة إلى أن Jade يهدف إلى تجاوز نماذج التطبيقات التي تكتفي بعرض ملخصات سابقة للنشاط والنوم، من خلال التفاعل مع البيانات لحظيًا واقتراح إجراءات يمكن للمستخدم اتخاذها فورًا، مؤكدة أن النظام سيكون متاحًا لجميع مستخدمي Ultrahuman، بما في ذلك مالكي خاتم Ring Air السابق، وبدون اشتراك مدفوع في الوقت الحالي.

Ultrahuman شركة Ultrahuman Ring Pro خواتم Ultrahuman Ring Air

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

ترشيحاتنا

حكم الاعتكاف

هل يجوز الاعتكاف في المنزل أم يشترط في المسجد؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

الصلاة

تارك الصلاة 25 عاما.. ماذا يفعل؟ عويضة عثمان يجيب

دار الإفتاء

هل سماع الأغاني في نهار رمضان تنقص الثواب أم تفسده؟ ..أمين الفتوى يجيب

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد