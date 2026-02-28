خاتم ذكي جديد من Ultrahuman لاستعادة السوق الأمريكي بعد نزاع قضائي مع Oura

كشفت منصة TechCrunch أن شركة Ultrahuman الناشئة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء أعلنت عن خاتم ذكي جديد باسم Ring Pro، في محاولة لاستعادة مكانتها داخل سوق الخواتم الذكية بعد أزمة قانونية مع المنافس الفنلندي Oura.​

أوضحت الشركة أن Ring Pro يعد الجيل الثالث من خواتم Ultrahuman الذكية، ويقدّم عمر بطارية يصل إلى 15 يومًا مقارنة بنحو 4 إلى 6 أيام فقط في طراز Ring Air السابق، مع طرحه بسعر يبلغ 479 دولارًا وفتحه للحجز المسبق عالميًا باستثناء السوق الأمريكي، على أن تبدأ الشحنات في مارس المقبل.

نزاع براءات اختراع يمنع استيراد الخاتم إلى الولايات المتحدة

أشارت TechCrunch إلى أن نشاط Ultrahuman في الولايات المتحدة تعرّض لهزة قوية في أكتوبر 2025، بعدما قضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) لصالح Oura في نزاع حول براءات اختراع متعلقة بشكل وتصميم الخواتم الذكية، وهو ما أدى إلى حظر استيراد أي شحنات جديدة من خواتم Ultrahuman إلى السوق الأمريكي، مع السماح فقط ببيع المخزون الموجود بالفعل في المتاجر.

أكد التقرير أن الولايات المتحدة كانت تمثل نحو 45% من حوالي 700 ألف مستخدم نشط يوميًا لخدمات Ultrahuman حول العالم، بحسب تصريحات المؤسِّس والرئيس التنفيذي موهيت كومار، ما جعل قرار الحظر مؤثرًا على نمو الشركة في أحد أهم الأسواق لهذا النوع من الأجهزة.​

تصميم جديد والتقدّم لسلطات الجمارك

أوضحت Ultrahuman في تصريحاتها لTechCrunch أنها أعادت تصميم خاتم Ring Pro من الأساس لتجنب النقاط محلّ النزاع في براءات الاختراع مع Oura، مؤكدة أن التصميم الجديد لا يتعارض مع الحكم الصادر عن لجنة التجارة الدولية.

أشارت الشركة إلى أنها قدمت الخاتم الجديد إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) للحصول على موافقة رسمية تؤكد إمكانية استيراده إلى الولايات المتحدة قانونيًا، في انتظار قرار نهائي يحدد موعد عودة منتجاتها إلى هذا السوق.​

أداء مالي مستقر رغم الحظر ومنازعات مستمرة في الهند

أكد كومار لTechCrunch أن Ultrahuman تعمل حاليًا بمعدل إيرادات سنوي يقارب 150 مليون دولار، موضحًا أن الشركة حققت إيرادات تشغيلية بلغت 64 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وظلّت مربحة بعد خصم الضرائب، رغم تأثير تكاليف الدعاوى القضائية والرسوم الجمركية وجهود إعادة التصميم على هوامش الربح.​

أشارت المنصة إلى أن Ultrahuman رفعت في أغسطس 2025 دعوى براءات اختراع مضادة ضد Oura أمام المحكمة العليا في دلهي بالهند، ولا تزال القضية منظورة حتى الآن، في خطوة تعكس انتقال النزاع بين الشركتين من السوق الأمريكي إلى ساحات قضائية أخرى.

ميزات صحية وتقنية مطوّرة في خاتم Ring Pro

كشفت TechCrunch أن خاتم Ring Pro يعتمد بنية جديدة لمستشعرات نبض القلب بهدف تحسين جودة الإشارة أثناء النوم، إلى جانب معالج ثنائي النواة لتعزيز دقة البيانات والقدرة على تنفيذ بعض عمليات المعالجة على الخاتم نفسه قبل إرسالها إلى التطبيق.​

أوضحت الشركة أن الخاتم قادر على تخزين ما يصل إلى 250 يومًا من بيانات الصحة والنشاط، مع وزن يزيد بنحو 5 إلى 6% فقط عن وزن خاتم Ring Air، كما قدّمت Ultrahuman شاحن Pro Charger جديدًا بعمر بطارية يصل إلى 45 يومًا يدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi، ويتيح تحديثات أسرع وعمليات فحص وتشخيص مباشرة من خلال الاتصال بعلبة الشحن.​

نظام Jade لمتابعة الصحة

أعلنت Ultrahuman بالتوازي مع الكشف عن Ring Pro عن نظام جديد باسم Jade، وصفته بأنه منصة «ذكاء حيوي» تعمل في الوقت الفعلي لتحليل بيانات المستخدم الصحية من مختلف أجهزتها وخدماتها وإصدار توصيات وإرشادات شخصية بشكل مستمر.​

أشارت الشركة إلى أن Jade يهدف إلى تجاوز نماذج التطبيقات التي تكتفي بعرض ملخصات سابقة للنشاط والنوم، من خلال التفاعل مع البيانات لحظيًا واقتراح إجراءات يمكن للمستخدم اتخاذها فورًا، مؤكدة أن النظام سيكون متاحًا لجميع مستخدمي Ultrahuman، بما في ذلك مالكي خاتم Ring Air السابق، وبدون اشتراك مدفوع في الوقت الحالي.