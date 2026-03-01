إكس كاست يحوّل موبايلك إلى شاشة مراقبة احترافية للكاميرا

كشفت منصة Yanko Design أن شركة EZCast قدمت جهازًا جديدًا باسم CamCast CT-1، مصممًا للعمل كناقل فيديو لاسلكي صغير يركب على أي كاميرا مزودة بمنفذ HDMI، سواء كانت كاميرا ميرورلس أو DSLR أو كاميرا أكشن أو كاميرا تصوير احترافية.

أوضحت المنصة أن الجهاز يقوم ببث صورة الكاميرا مباشرة بدقة 1080p وبمعدل 60 إطارًا في الثانية عبر شبكة واي فاي بتردد 5 جيجاهرتز، إلى ما يصل إلى أربعة هواتف أو أجهزة لوحية تعمل بنظام أندرويد أو iOS في نفس الوقت، ليحوّلها إلى شاشات مراقبة حية لمشهد التصوير.

تركيب بسيط وتشغيل سريع عبر تطبيق خاص

أشارت Yanko Design إلى أن CamCast CT-1 يأتي بحجم صغير يسمح بتثبيته فوق الكاميرا من خلال قاعدة الحذاء الساخن أو على أذرع الجيمبال، مع إمكانية تركيبه بوضع أفقي أو رأسي بفضل القطع المرفقة.​

أكدت المنصة أن الجهاز يعتمد شاشة OLED صغيرة لعرض حالة الاتصال، ويتم إقرانه مع الهواتف من خلال مسح رمز QR باستخدام تطبيق CamCast، في عملية تستغرق نحو ثلاث ثوانٍ فقط قبل أن يبدأ البث المباشر على الهاتف أو التابلت.​

مرونة في التغذية بالطاقة للاستخدام في الأستوديو أو الخارج

أوضحت التقارير أن CamCast CT-1 يدعم خيارين للطاقة، الأول عبر بطاريات NP-F القياسية المستخدمة بكثرة في إكسسوارات التصوير السينمائي، والثاني من خلال منفذ USB-C بطاقة 5 فولت/3 أمبير لتغذيته مباشرة من مصدر طاقة ثابت أثناء التصوير الطويل في الأستوديو.

أشارت المنصة إلى أن هذا الترتيب يمنح المصور إمكانية العمل بمرونة في أماكن التصوير الخارجية باستخدام البطاريات، أو الاعتماد على كابل USB-C في التصوير الطويل داخل الأستوديو، دون الحاجة لتغيير الإعدادات أو تعطيل البث.​

تطبيق CamCast يحوّل الهاتف إلى شاشة مراقبة

كشفت Yanko Design أن دور CamCast لا يتوقف عند عرض الصورة فقط، إذ يتيح تطبيق CamCast على الهواتف إمكانية حفظ اللقطات مباشرة على الموبايل، ومراجعة المشاهد فورًا، ومشاركتها مع الفريق دون الحاجة إلى نزع كروت الذاكرة من الكاميرا أو نقل الملفات إلى الكمبيوتر.

أوضحت المنصة مثالًا على ذلك بتصوير حفل زفاف، حيث يمكن لمساعد المصور متابعة الكادر الرئيسي من أي مكان داخل القاعة عبر هاتفه مع إدارة كاميرا أخرى، أو تمكين خبير الماكياج من التأكد من الإطار قبل دخول الضيف أو العروس إلى المشهد، وكل ذلك عبر نفس البث اللاسلكي.​

استخدامات عملية لصناع المحتوى واليوتيوبرز

أشارت Yanko Design إلى أن الجهاز يستهدف أيضًا صنّاع المحتوى الأفراد على منصات مثل يوتيوب، ممن يضعون الكاميرا على حامل بعيدًا عنهم، حيث يضطرون عادة للذهاب والعودة عدة مرات لضبط الكادر والتركيز.​

أكد التقرير أن تركيب CamCast على الكاميرا يتيح لليوتيوبر أو المعلّم أو مقدّم الشروحات مشاهدة البث المباشر على هاتفه أو جهازه اللوحي أمامه، والتحكم في الإطار من مكانه دون كابلات أو الحاجة إلى شاشة مراقبة ميدانية باهظة السعر.​

جسر بين الكاميرات والشاشات التي نستخدمها يوميًا

أوضحت المنصة أن فلسفة التصميم في CamCast تعتمد على الاستفادة من الشاشات التي يملكها المستخدم بالفعل، بدلاً من شراء شاشات احترافية إضافية، حيث يربط الجهاز بين الكاميرا وأربعة هواتف أو أجهزة لوحية في وقت واحد عبر مرسل واحد فقط.​

أشارت Yanko Design إلى أن هذا النهج يقدّم بديلاً أقل تكلفة وأكثر مرونة في بيئة لا تزال تعتمد إلى حد كبير على أجهزة متخصصة غالية الثمن، إذ يكتفي المصور أو فريق الإنتاج باستخدام هواتفهم الشخصية كشاشات مراقبة كاملة الوظائف أثناء التصوير.​

سعر ترويجي محدود لجهاز CamCast CT-1

أكد التقرير أن EZCast تطرح حاليًا CamCast CT-1 بسعر ترويجي يبلغ 129 دولارًا بدلًا من السعر الأصلي 239 دولارًا، أي خصم قدره 110 دولارات، مع الإشارة إلى أن العرض متاح لفترة محدودة وعدد وحدات محدود وفق صفحة المنتج الرسمية المرتبطة بالمقال.​

أوضحت المنصة أن هذا التسعير يستهدف جذب المصورين الهواة ونصف المحترفين الذين يبحثون عن حل لمراقبة الكاميرا عن بُعد دون الاقتراب من تكاليف أنظمة الإرسال الاحترافية المستخدمة في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.