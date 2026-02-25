أبل تطرح تحديث iOS 26.4 Beta 2 مع توسيع تشفير RCS وتحسينات إضافية

كشفت منصة PhoneArena أن أبل أصدرت تحديث iOS 26.4 Beta 2 للمطوّرين، بالتوازي مع طرح تحديث مستقر جديد برقم iOS 26.3 لمستخدمي آيفون، في إطار دورة التحديثات المستمرة لنظام التشغيل.​

أوضحت المنصة أن النسخة التجريبية الجديدة تستكمل العمل على المزايا التي ظهرت في iOS 26.4 Beta 1، مع التركيز على تطوير تجربة الرسائل RCS وتحسينات صغيرة في واجهة بعض التطبيقات، دون إدخال تغييرات كبيرة أو ظاهرة على سيري حتى الآن.​

توسيع اختبار التشفير الكامل لرسائل RCS بين آيفون وأندرويد

أشارت PhoneArena إلى أن أهم تغيير في iOS 26.4 Beta 2 يخص رسائل RCS، حيث توسع أبل نطاق اختبار التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) ليشمل المحادثات بين مستخدمي آيفون وهواتف أندرويد، بعد أن كان الاختبار في Beta 1 مقتصرًا على رسائل RCS بين هاتفين آيفون مع تعطيل iMessage.

أكدت المنصة أن هذا التوسع يعني عمليًا أن بعض المحادثات «الفقاعات الخضراء» بين آيفون وأندرويد قد تصبح مشفّرة بالكامل عند توافر الشروط اللازمة، مع استمرار أبل في اعتبار الخاصية تجريبية في الوقت الحالي، بانتظار دمجها رسميًا لاحقًا في إصدارات مستقرة من أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS.

تحسين تجربة اقتراحات قوائم التشغيل في تطبيق الموسيقى

أوضحت PhoneArena أن iOS 26.4 Beta 2 يضيف تحسينًا لتجربة إنشاء القوائم في تطبيق Apple Music، حيث تظهر «شرائح اقتراح» صغيرة يمكن للمستخدم الضغط عليها لطلب قوائم تشغيل مقترحة جاهزة وفق مزاج معيّن أو نوع موسيقى محدد.​

أشارت المنصة إلى أن المستخدم يمكنه بعد ذلك استخدام ما تسميه أبل «موجهات التعديل» Refinement Prompts لتحسين القائمة التي تم إنشاؤها، من خلال تعليمات نصية مثل «استبعد أي أغاني ميتال» أو «اجعلها أكثر هدوءًا وبطابع صوتي أكوستيك»، ما يتيح تحكمًا أفضل في شكل القائمة دون بنائها يدويًا من الصفر.​

تغييرات في شريط البحث داخل تطبيق Games

أكد التقرير أن النسخة التجريبية الجديدة تجري تعديلاً بصريًا على واجهة تطبيق الألعاب Games، حيث جرى نقل شريط البحث إلى أعلى تبويب البحث بدل وضعه في منتصف الشاشة، مع دمج أيقونة البحث وربطها بشريط التبويبات في أسفل الشاشة.​

أوضحت PhoneArena أن هذا التعديل يجعل واجهة البحث في Games أقرب في التصميم إلى ما تم تقديمه في متجر التطبيقات App Store مع iOS 26.4 Beta 1، في إطار سعي أبل لتوحيد تجربة البحث في تطبيقاتها الرسمية المختلفة.​

لا تغييرات واضحة في سيري حتى هذه اللحظة

أشارت المنصة إلى أنه، رغم التساؤلات المستمرة من المستخدمين، لا تتضمن نسخة iOS 26.4 Beta 2 أي إضافات ظاهرة في قدرات أو واجهة المساعد الصوتي سيري، وفق ما لاحظه فريق PhoneArena خلال الاختبارات الأولية.​

أكد التقرير أن التحديث الحالي يظل أقرب إلى إصدار تحسينات تدريجية، مع تركيز على توسعة تشفير RCS وتجربة الموسيقى وبعض جوانب الواجهة، بينما ما زال المستخدمون ينتظرون تحديثات أعمق لسيري وميزات Apple Intelligence في إصدارات قادمة من iOS 26.