تحديث iOS 26.4 التجريبي الثاني يوسّع تشفير RCS ويضيف تحسينات صغيرة

كشفت منصة 9to5Mac أن أبل أطلقت النسخة التجريبية الثانية من تحديث iOS 26.4 للمطورين، بعد أسبوع واحد فقط من طرح النسخة التجريبية الأولى، ليستكمل التحديث سلسلة من أكثر من 40 تغييرًا وميزة جديدة قادمة إلى هواتف آيفون هذا العام.​

أوضحت المنصة أن الإصدار التجريبي الجديد يحمل رقم البناء 23E5218e، ومن المنتظر إتاحة نسخة تجريبية عامة لعامة المستخدمين لاحقًا هذا الأسبوع، ضمن دورة الاختبار المعتادة قبل الإطلاق النهائي للتحديث لجميع المستخدمين.​

توسيع اختبار تشفير RCS بين الآيفون وأندرويد

أشارت 9to5Mac إلى أن النسخة التجريبية الأولى من iOS 26.4 أضافت دعمًا لاختبار تشفير رسائل RCS من طرف إلى طرف بين مستخدمي آيفون فقط، بينما يوسّع iOS 26.4 Beta 2 هذا الاختبار ليشمل تبادل الرسائل المشفّرة بين هواتف آيفون و هواتف أندرويد.​

أكدت أبل في ملاحظات النسخة التجريبية أن التشفير الكامل لرسائل RCS ما زال في مرحلة الاختبار ولن يُتاح للمستخدمين نهائيًا في هذا الإصدار، بل سيتم تفعيله في تحديثات لاحقة لأنظمة iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS 26، مع الإشارة إلى أن التشفير لن يكون متوفرًا لكل الأجهزة أو شبكات المحمول في البداية، وأن المحادثات التي تُعرض عليها علامة «مشفّرة» فقط هي التي تتم حمايتها بتشفير من طرف إلى طرف.​

خيار جديد لتقليل تأثيرات الإضاءة في عناصر الواجهة

أوضحت المنصة أن أبل أضافت إعدادًا جديدًا في قسم «تسهيلات الاستخدام» ضمن الإعدادات، تحت قائمة «العرض وحجم النص» Display & Text Size، يحمل اسم Reduce Highlighting Effects أو «تقليل تأثيرات الإضاءة».​

أشارت 9to5Mac إلى أن تفعيل هذا الخيار يقلل من تأثيرات الإضاءة والوهج حول حواف الأزرار وأشرطة التمرير وبعض عناصر الواجهة، بهدف تحسين الوضوح وتقليل الإزعاج البصري لبعض المستخدمين الذين يفضّلون واجهة أقل حدة في التأثيرات البصرية.​

تعديلات على واجهة تطبيق الألعاب Games

أكد التقرير أن أبل تواصل في iOS 26.4 إعادة بعض عناصر التصميم التي ظهرت لأول مرة في iOS 18، حيث قام الإصدار التجريبي الأول بنقل شريط البحث في App Store إلى أعلى تبويب البحث وإعادة دمجه في صف الأيقونات السفلي، بدل ظهوره معزولًا في جانب الشاشة.​

أوضحت 9to5Mac أن النسخة التجريبية الثانية تطبق التغيير نفسه على تطبيق Games، حيث يعود شريط البحث إلى أعلى تبويب البحث مع دمجه في شريط التبويبات السفلي، في محاولة لتوحيد تجربة البحث بين التطبيقات الرسمية وتحسين سهولة الوصول إليه.​

تحسينات شكلية أخرى في نمط الداكن ومتجر التطبيقات

أشارت المنصة إلى أن iOS 26.4 Beta 2 يجلب أيضًا بعض اللمسات الشكلية الصغيرة، من بينها أن النوافذ المنبثقة في مركز التحكم Control Center أصبحت تظهر بخلفية داكنة بشكل كامل عند تفعيل نمط «الوضع الليلي» Dark Mode، بما ينسجم أكثر مع بقية عناصر الواجهة.​

أكدت 9to5Mac كذلك وجود تعديلات طفيفة على واجهة «مركز الحساب» Account Hub داخل متجر التطبيقات App Store، كما لاحظ المبرمج Aaron Perris، دون أن تغيّر هذه التعديلات طريقة العمل نفسها، إذ تظل مجرد إعادة ترتيب وتحسين بصري لعناصر العرض.