قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: التخفيضات الضريبية الأكبر في التاريخ الأمريكي .. والجارديان تكذّبه
مسلسل «حد أقصى».. إعلامي يُشيد بإخراج مايا أشرف زكي: وُلدت كبيرة رغم صغر سنها
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية مؤسف جدًا
حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي
سنن الصيام.. 8 أعمال للرسول يغفل عنها الناس في رمضان
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع
ترامب: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا
أقل من 2.30 دولار للجالون .. ترامب يتباهى بانخفاض أسعار البنزين خلال خطاب حالة الاتحاد
ترامب يُشيد بانخفاض معدل جرائم القتــ.ـل في الولايات المتحدة
ترامب: استثمارات بـ 18 تريليون دولار تتدفق على أمريكا من جميع أنحاء العالم
خطاب الاتحاد .. ترامب يُهاجم «بايدن» ويؤكد: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا
خطاب حالة الاتحاد .. ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث iOS 26.4 التجريبي الثاني يوسّع تشفير RCS ويضيف تحسينات صغيرة

تحديث iOS 26.4
تحديث iOS 26.4
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن أبل أطلقت النسخة التجريبية الثانية من تحديث iOS 26.4 للمطورين، بعد أسبوع واحد فقط من طرح النسخة التجريبية الأولى، ليستكمل التحديث سلسلة من أكثر من 40 تغييرًا وميزة جديدة قادمة إلى هواتف آيفون هذا العام.​

أوضحت المنصة أن الإصدار التجريبي الجديد يحمل رقم البناء 23E5218e، ومن المنتظر إتاحة نسخة تجريبية عامة لعامة المستخدمين لاحقًا هذا الأسبوع، ضمن دورة الاختبار المعتادة قبل الإطلاق النهائي للتحديث لجميع المستخدمين.​

توسيع اختبار تشفير RCS بين الآيفون وأندرويد

أشارت 9to5Mac إلى أن النسخة التجريبية الأولى من iOS 26.4 أضافت دعمًا لاختبار تشفير رسائل RCS من طرف إلى طرف بين مستخدمي آيفون فقط، بينما يوسّع iOS 26.4 Beta 2 هذا الاختبار ليشمل تبادل الرسائل المشفّرة بين هواتف آيفون و هواتف أندرويد.​

أكدت أبل في ملاحظات النسخة التجريبية أن التشفير الكامل لرسائل RCS ما زال في مرحلة الاختبار ولن يُتاح للمستخدمين نهائيًا في هذا الإصدار، بل سيتم تفعيله في تحديثات لاحقة لأنظمة iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS 26، مع الإشارة إلى أن التشفير لن يكون متوفرًا لكل الأجهزة أو شبكات المحمول في البداية، وأن المحادثات التي تُعرض عليها علامة «مشفّرة» فقط هي التي تتم حمايتها بتشفير من طرف إلى طرف.​

خيار جديد لتقليل تأثيرات الإضاءة في عناصر الواجهة

أوضحت المنصة أن أبل أضافت إعدادًا جديدًا في قسم «تسهيلات الاستخدام» ضمن الإعدادات، تحت قائمة «العرض وحجم النص» Display & Text Size، يحمل اسم Reduce Highlighting Effects أو «تقليل تأثيرات الإضاءة».​

أشارت 9to5Mac إلى أن تفعيل هذا الخيار يقلل من تأثيرات الإضاءة والوهج حول حواف الأزرار وأشرطة التمرير وبعض عناصر الواجهة، بهدف تحسين الوضوح وتقليل الإزعاج البصري لبعض المستخدمين الذين يفضّلون واجهة أقل حدة في التأثيرات البصرية.​

تعديلات على واجهة تطبيق الألعاب Games

أكد التقرير أن أبل تواصل في iOS 26.4 إعادة بعض عناصر التصميم التي ظهرت لأول مرة في iOS 18، حيث قام الإصدار التجريبي الأول بنقل شريط البحث في App Store إلى أعلى تبويب البحث وإعادة دمجه في صف الأيقونات السفلي، بدل ظهوره معزولًا في جانب الشاشة.​

أوضحت 9to5Mac أن النسخة التجريبية الثانية تطبق التغيير نفسه على تطبيق Games، حيث يعود شريط البحث إلى أعلى تبويب البحث مع دمجه في شريط التبويبات السفلي، في محاولة لتوحيد تجربة البحث بين التطبيقات الرسمية وتحسين سهولة الوصول إليه.​

تحسينات شكلية أخرى في نمط الداكن ومتجر التطبيقات

أشارت المنصة إلى أن iOS 26.4 Beta 2 يجلب أيضًا بعض اللمسات الشكلية الصغيرة، من بينها أن النوافذ المنبثقة في مركز التحكم Control Center أصبحت تظهر بخلفية داكنة بشكل كامل عند تفعيل نمط «الوضع الليلي» Dark Mode، بما ينسجم أكثر مع بقية عناصر الواجهة.​

أكدت 9to5Mac كذلك وجود تعديلات طفيفة على واجهة «مركز الحساب» Account Hub داخل متجر التطبيقات App Store، كما لاحظ المبرمج Aaron Perris، دون أن تغيّر هذه التعديلات طريقة العمل نفسها، إذ تظل مجرد إعادة ترتيب وتحسين بصري لعناصر العرض.

تحديث iOS 264 iOS 264 iOS آيفون هواتف أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

اعتداء موظفة علي زميلها بمديرية الزراعة بطنطا

وكيل جديد لـ زراعة الغربية بعد ضرب مديرة الإدارة لزميلها

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

مسيرة إسرائيلية تلقي عبوتين متفجرتين باتجاه العديسة جنوب لبنان

أرشيفية

طائرة "يوم القيامة" الأمريكية تهبط قرب واشنطن قبل ساعات من خطاب الرئيس

جولة وزير العمل الصومالي داخل سفارة بلاده

وزير العمل الصومالي يزور سفارة القاهرة ويطلع على الخدمات | صور

بالصور

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لكسر صيامك

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد