محافظ دمياط يطالب بإعداد تقرير شامل عن خط سير سيارات المدينة



اجري الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جوله تفقدية ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، حيث تفقد جراج الديوان العام و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط .

حيث تفقد " المحافظ " جراج الديوان العام وتابع خطة العمل به وآلية تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة ، كما تفقد جراج الوحدة المحلية، و اطلع على ملف عمل دخول وخروج المعدات والسيارات، وتلاحظ عدم خروج عدد كبير منها اليوم ، حيث كلف إدارة المتابعة بالديوان العام، بفحص الملف و شدد على الوحدة المحلية بإعداد تقرير شامل بخط سير المعدات اليوم وأكد على الدفع بالمعدات بالشوارع لإنجاز المهام المطلوبة ...

وتابع " محافظ دمياط " كذلك خطط الصيانة للمعدات والسيارات وصناديق القمامة ، و وجه تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف حملات النظافة بمحيط الجراج

هذا ويشار إلى أن جراج الديوان العام و الوحدة المحلية يُعد موقع متكامل يتضمن كافة الخدمات المُتعلقة بالسيارات والمعدات على مساحة ١١.٢٥٠ متر مسطح ، و يتضمن جراج لديوان عام المحافظة يشمل مغسلة ومركز لغيار الزيت وورشتين صيانة و ٣ مكاتب إدارية و ٢ أوفيس و ٤ دورات مياه ، باجمالى مساحة ٤٠٠٠ متر مسطح ، و الجزء الآخر جراج للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط يشمل مغسلة ومركز لغيار الزيت وورشتين صيانة ومخزن و ٤ مكاتب إدارية و ٣ أوفيس و ٩ غرف سكنية للعمال و ٧ دورات مياه ، بمساحة ٧٣٥٠ متر مربع ، علاوة على وجود منظومة متكاملة للمراقبة ومنظومة الحماية المدنية.