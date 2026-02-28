قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق قوي من أحمد موسى على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران| بث مباشر
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الايراني
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ دمياط يتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل بالسنانية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

تفقد  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مشروع تطوير كورنيش النيل بالسنانية، ضمن جولته التفقدية التى أجراها صباح اليوم ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ.

حيث بحث " محافظ دمياط " ميدانيًًا موقف تطوير منطقة الكورنيش،  وفقًا لخطة محددة لإنشاء ممشى موازى لكورنيش النيل ، و مدرج و خدمات مختلفة علاوة على تنفيذ اعمال التشجير بالمنطقة،  وعلى هذا الصعيد، وجه " المحافظ " بالبدء فى خطط التنفيذ وفقًا للتصور العام للمشروع الذى يأتى ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وفى سياق آخر، تفقد " الدكتور حسام الدين فوزى "  حديقة الخالدين ، للوقوف على الموقف الحالى لها،  و بحث آلية وضع خطة لاستغلالها وتعظيم الاستفادة منها ، حيث وجه بإعداد دراسة شاملة لها .

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ الخالدين

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

وائل جسار

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

نوران ماجد

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

احمد مالك وهدي المفتي

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

