محافظ دمياط يتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل بالسنانية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مشروع تطوير كورنيش النيل بالسنانية، ضمن جولته التفقدية التى أجراها صباح اليوم ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ.

حيث بحث " محافظ دمياط " ميدانيًًا موقف تطوير منطقة الكورنيش، وفقًا لخطة محددة لإنشاء ممشى موازى لكورنيش النيل ، و مدرج و خدمات مختلفة علاوة على تنفيذ اعمال التشجير بالمنطقة، وعلى هذا الصعيد، وجه " المحافظ " بالبدء فى خطط التنفيذ وفقًا للتصور العام للمشروع الذى يأتى ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وفى سياق آخر، تفقد " الدكتور حسام الدين فوزى " حديقة الخالدين ، للوقوف على الموقف الحالى لها، و بحث آلية وضع خطة لاستغلالها وتعظيم الاستفادة منها ، حيث وجه بإعداد دراسة شاملة لها .