محامي بالنقض: التيك توك خطر كبير والإخوان يسيطرون عليه

أكد أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن تطبيق التيك توك يمثل خطرًا كبيرًا، وعلينا التصدي له، موضحًا أنه يشهد بلطجة إلكترونية، ودعارة إلكترونية، وتسولًا إلكترونيًا، وأشياء مخالفة كثيرة عليه.

وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف، أنه موجود على التيك توك، ودخل مستنقع تيك توك لكشف الجرائم التي به، وأن دخوله كان بالصدفة، لكنه بعد ذلك فهم كل شيء.

الإخوان يسيطرون عليه

ولفت إلى أن المسيطرين على تيك توك وبعض نجومه هم الإخوان، وأن هناك بعض المحامين تابعين للإخوان وموجودين على تيك توك، وهؤلاء الأشخاص لا يخفون توجهاتهم.

وأشار إلى أن تيك توك أخطر من الدراما، وأن الجميع يتابع ما ينشر عليه وتأثيره على المجتمع.