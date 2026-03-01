قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شئون البيئة بقنا يزرع 100 شتلة بقرية حجازة لتعزيز الوعي البيئي

حملة التشجير
حملة التشجير
يوسف رجب

نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بقنا، ندوة توعوية موسعة بقرية حجازة بمدينة قوص، حول أهمية التشجير ودوره في تحسين جودة الحياة، تضمنت زراعة ١٠٠ شتلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي البيئي ودعم مبادرات التشجير.

حاضر بالندوة الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة بقنا، والذي تناول خلال كلمته، أهمية التوسع في زراعة الأشجار لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والحد من تلوث الهواء، وخفض درجات الحرارة، فضلًا عن دور الأشجار في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتحسين الصحة العامة.

وأكد محمد، أن التشجير يمثل أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمواطنين لدعم زراعة المسطحات الخضراء، خاصة الأشجار المثمرة، لما لها من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركات، وعقب الندوة نفذت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية فعالية لزراعة 100 شتلة من الأشجار بمشاركة الأهالي والشباب، في خطوة عملية لترجمة التوعية إلى سلوك فعلي يسهم في توسيع الرقعة الخضراء وتحسين البيئة المحلية.

وتأتي هذه الفعالية، ضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة، بالتعاون بين الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بجهاز شؤون البيئة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، ونشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
 

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أهمية زيادة المساحات الخضراء والتي تعد ضرورة بيئية وصحية تهدف إلى الحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق متنفس طبيعي يليق بأبناء المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن التشجير يعد ركيزة أساسية في استراتيجية المحافظة لتعزيز الوعي البيئي ودعم مبادرات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على ترجمة رؤية الدولة المصرية نحو التحول الأخضر بكافة الشوارع والميادين والقرى بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري وجمالي للمحافظة.

قنا شئون البيئة تعزيز الوعي البيئي قرية حجازة مبادرات التشجير توسيع الرقعة الخضراء أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

نائب محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

Flash Charging

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

تويوتا سيليكا

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد