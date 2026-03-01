شئون البيئة بقنا يزرع 100 شتلة بقرية حجازة لتعزيز الوعي البيئي

نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بقنا، ندوة توعوية موسعة بقرية حجازة بمدينة قوص، حول أهمية التشجير ودوره في تحسين جودة الحياة، تضمنت زراعة ١٠٠ شتلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي البيئي ودعم مبادرات التشجير.

حاضر بالندوة الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة بقنا، والذي تناول خلال كلمته، أهمية التوسع في زراعة الأشجار لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والحد من تلوث الهواء، وخفض درجات الحرارة، فضلًا عن دور الأشجار في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتحسين الصحة العامة.

وأكد محمد، أن التشجير يمثل أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمواطنين لدعم زراعة المسطحات الخضراء، خاصة الأشجار المثمرة، لما لها من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركات، وعقب الندوة نفذت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية فعالية لزراعة 100 شتلة من الأشجار بمشاركة الأهالي والشباب، في خطوة عملية لترجمة التوعية إلى سلوك فعلي يسهم في توسيع الرقعة الخضراء وتحسين البيئة المحلية.

وتأتي هذه الفعالية، ضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة، بالتعاون بين الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بجهاز شؤون البيئة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، ونشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.



من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أهمية زيادة المساحات الخضراء والتي تعد ضرورة بيئية وصحية تهدف إلى الحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق متنفس طبيعي يليق بأبناء المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن التشجير يعد ركيزة أساسية في استراتيجية المحافظة لتعزيز الوعي البيئي ودعم مبادرات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على ترجمة رؤية الدولة المصرية نحو التحول الأخضر بكافة الشوارع والميادين والقرى بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري وجمالي للمحافظة.