الأردن: انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي بسبب أحداث المنطقة وتفعيل خطة الطوارئ

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إن الأحداث التي تجري في المنطقة أدت إلى انقطاع تزويد المملكة من الغاز الطبيعي الواردة من حقول البحر المتوسط المستخدمة لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف الخرابشة - في تصريح صحفي - أنه تمت المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، إذ تم الانتقال إلى استخدام بدائل الطاقة المختلفة، منها الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة أو استخدام الديزل أو الوقود الثقيل.

وأكد أن الانتقال لاستخدام الديزل بدل الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية حوالي مليون و800 ألف دينار أردني.

وطمأن الخرابشة، بأن لدى الأردن مخزوناً استراتيجياً كافياً ولا توجد هناك مشكلات بعملية تزويد الإمدادات من الناحية الفنية.