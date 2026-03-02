قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين ينعي والد الإعلامية نهال طايل
ياه على الفرحة يا زمالك.. الدردير: هنكسب الأهلي وبيراميدز وناخد الدوري
الإعلامية نهال طايل تعلن عن وفاة والدها
صفارات الإنذار تدوي شمال دولة الاحتلال بعد إطلاق صواريخ من لبنان
جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة
ننتظر تصحيح المسار.. بيان من المصري ضد طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري
دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي بعد استهداف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي
دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتك
فتحي سند: الزمالك يفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة
طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 ومواعيد الحجز
إيران توسع دائرة النار.. صواريخ باليستية وانشطارية توقع عشرات القتلى والجرحى داخل إسرائيل
إعلام عبري: إيران استخدمت صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات على إسرائيل
معتمد جمال: أنا محظوظ بتواجد كباتن في كل خط

معتمد جمال
معتمد جمال
رباب الهواري

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بيراميدز كانت الأصعب لأن الفريق واجه منافسًا قويًا، على لقب الدوري.
 

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:"  قمنا بتقسيم المباراة وكان باستطاعتنا تسجيل أكثر من هدف، وفي الشوط الثاني اعتمدنا على التحولات ونجحنا في التسجيل".
وواصل معتمد جمال:" الأداء سيتحسن مع مرور الوقت، ولا مجال لإهدار النقاط وخضنا لقاء بيراميدز من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط".
وتابع المدير الفني :" جميع اللاعبين قدموا المطلوب منهم سواء خوان بيزيرا أو باقي اللاعبين، وأشكر الفريق على المجهود المبذول في الفترة الماضية، وراض عن تنفيد تعليمات الجهاز الفني بنسبة 90%".
وأضاف معتمد جمال:" أشكر جماهير الزمالك على مساعدة الفريق لتحقيق الفوز، والفريق يمتلك أفضل لاعبين في أفريقيا وليس مصر فقط".
وشد المدير الفني على أن ناصر منسي قدم مباراة جيدة على المستوى الدفاعي والهجومي وألتمس له العذر على إهدار الفرص، وأوضح أنه يطالب الجميع بالصبر على شيكو بانزا واللاعب أدى مباراة قوية أمام بيراميدز.
 

وواصل المدير الفني:" أنا محظوظ بتواجد كباتن في كل خط يساعدون العناصر الشابة، ولست قلقًا على الفريق أو اللاعبين الشباب".
وفيما يخص مشاركة محمد صبحي قال:" هى وجهة نظر فنية، وكل الحراس على أتم الجاهزية، وفريق بيراميدز يجيد استغلال سلاح الكرات العرضية ومحمد صبحي موفق في هذا الأمر".
وفاز فريق الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

