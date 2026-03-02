قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين ينعي والد الإعلامية نهال طايل
ياه على الفرحة يا زمالك.. الدردير: هنكسب الأهلي وبيراميدز وناخد الدوري
الإعلامية نهال طايل تعلن عن وفاة والدها
صفارات الإنذار تدوي شمال دولة الاحتلال بعد إطلاق صواريخ من لبنان
جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة
ننتظر تصحيح المسار.. بيان من المصري ضد طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري
دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي بعد استهداف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي
دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتك
فتحي سند: الزمالك يفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة
طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 ومواعيد الحجز
إيران توسع دائرة النار.. صواريخ باليستية وانشطارية توقع عشرات القتلى والجرحى داخل إسرائيل
إعلام عبري: إيران استخدمت صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات على إسرائيل
برلمان

حزب الحرية: نجدد ثقتنا في جيش مصر وقيادتها السياسية في ظل التحديات الراهنة

أحمد خالد
أحمد خالد

أكد أحمد خالد، أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، تجديد ثقته الكاملة في الجيش المصري والقيادة السياسية، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية المجاورة من اضطرابات وتحديات متصاعدة.

وقال في بيان له، إن مصر تمتلك مؤسسات وطنية قوية وقادرة على حماية مقدرات الدولة وصون حدودها، مشددًا على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة لمواجهة أي تحديات تمس الأمن القومي.

وأضاف: «في ظل ما تشهده الدول العربية المجاورة من اضطرابات، نجدد ثقتنا الكاملة في جيش مصر وقيادتها السياسية، وندعو الله أن يحفظ الوطن ويثبت أركانه ويحمي حدوده».

كما أكد أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري تضامنه الكامل مع شعوب الدول العربية المتضررة، داعيًا الله أن يرفع عنهم البلاء، وأن تنعم المنطقة بعهد جديد يسوده السلام والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية في الأمن والتنمية.

البرلمان السيسي الرئيس السيسي نواب مجلس النواب

