حزب الحرية: نجدد ثقتنا في جيش مصر وقيادتها السياسية في ظل التحديات الراهنة

أكد أحمد خالد، أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، تجديد ثقته الكاملة في الجيش المصري والقيادة السياسية، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية المجاورة من اضطرابات وتحديات متصاعدة.

وقال في بيان له، إن مصر تمتلك مؤسسات وطنية قوية وقادرة على حماية مقدرات الدولة وصون حدودها، مشددًا على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة لمواجهة أي تحديات تمس الأمن القومي.

وأضاف: «في ظل ما تشهده الدول العربية المجاورة من اضطرابات، نجدد ثقتنا الكاملة في جيش مصر وقيادتها السياسية، وندعو الله أن يحفظ الوطن ويثبت أركانه ويحمي حدوده».

كما أكد أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري تضامنه الكامل مع شعوب الدول العربية المتضررة، داعيًا الله أن يرفع عنهم البلاء، وأن تنعم المنطقة بعهد جديد يسوده السلام والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية في الأمن والتنمية.