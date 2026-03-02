دوخة الأم المرضعة في رمضان.. أسبابها وطرق الوقاية الآمنة

تعاني بعض الأمهات المرضعات من الدوخة خلال الصيام في رمضان، خاصة مع قلة السوائل ونقص السعرات. ولتجنب ذلك، إليكِ أهم النصائح الصحية الآمنة:

أسباب الدوخة عند المرضعة في رمضان

انخفاض مستوى السكر في الدم

الجفاف وقلة شرب الماء

نقص الحديد أو الأنيميا

الإرهاق وقلة النوم

طرق تفادي الدوخة للام المرضعة في رمضان

عدم إهمال وجبة السحور

احرصي على أن تكون متكاملة وتحتوي على:

بروتين (بيض – جبن – زبادي – فول)

كربوهيدرات معقدة (عيش أسمر – شوفان)

خضار وفاكهة

كوب لبن أو زبادي لدعم الكالسيوم

يفضل تأخير السحور لأقرب وقت للفجر.

شرب كمية كافية من السوائل

من 2.5 إلى 3 لتر ماء بين الإفطار والسحور

تجنب الإكثار من القهوة والشاي لأنها مدرة للبول

يمكن تناول عصائر طبيعية بدون سكر مضاف

الاهتمام بوجبة الإفطار

ابدئي بتمر وماء أو لبن

شوربة دافئة

وجبة متوازنة تحتوي على بروتين (فراخ أو لحمة أو سمك) + خضار + نشويات باعتدال

تجنب الوقوف المفاجئ

قومي ببطء عند تغيير وضع الجسم لتفادي هبوط الضغط.

الراحة وتقليل المجهود

حاولي توزيع مهامك خلال اليوم، وخذي قسطًا من النوم قدر الإمكان.

متابعة نسبة الحديد

إذا كانت الدوخة متكررة، يُفضل عمل تحليل صورة دم كاملة واستشارة طبيب لوصف مكملات الحديد إن لزم الأمر.

متى يجب الإفطار؟

إذا شعرتِ بـ:

دوخة شديدة مستمرة

إغماء

صداع قوي مع زغللة

قلة واضحة في إدرار اللبن

ففي هذه الحالة يُفضل الإفطار حفاظًا على صحتك وصحة طفلك، فصحتك أولوية.