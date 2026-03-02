قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم مطروح: التغيب الدراسي يؤثر على الطلاب سلبا في درجات الشهر

مدير تعليم مطروح خلال الجولة
مدير تعليم مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد أيمن شومان مدير عام الإدارة التعلمية بمطروح يرافقه حنان صلاح مدير التعليم الابتدائي بالإدارة مدارس خط القصر الساحلي بمدينة مرسي مطروح .

زار مدارس الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية و مدرسة الشهيد احمد جاد جميل و مدرسة أم المؤمنين بنين و ام الرخم الإعدادية.

وتابع الفصول الدراسية بالمدرسة وناقش مستوي و نسب حضور الطلاب موجها باعلان ذلك لأولياء الأمور علي صفحات المدارس و من خلال اجتماعات مجلس أمناء المدرسة.

وشدد من خلال زيارات هذه المدارس علي التشديد علي المبادرة ( ح نربي ونعلم) وضرورة توثيقها باسم المدرسة وإرسالها علي الواتساب الخاص بذلك، وكذلك تفعيل سجل 26 قرائية و يكون موجود مع مدير المدرسة و السجل الخاص بالمبادرة و يوجد مع المعلم القائم بالمبادرة بالفصل المدرسة .

كما شدد على ضرورة استكمال سجل الدرجات من الاسبوع الاول حتي نهاية الاسبوع الحالي مع انطباق درجة التقيم بالدرجة بكتاب التقيم .

وحث التلاميذ علي ضرورة الحضور والتواصل مع اولياء الأمور للتنبيه علي انه التغيب الدراسي يؤثر علي الطلاب سلبًا في درجات الشهر ، ولا تلاعب في درجات الحضور وتطابقها مع الغياب لكل من السلوك المدرسي.

ووجه بتوقيع مديرين المدارس للسجلات ومتابعة التحضيرات للمعلمين يوميا، والامضاء وختم المدرسة علي السجلات الخاصة التكليفات وتوزيعات المنهج .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد