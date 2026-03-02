مدير تعليم مطروح: التغيب الدراسي يؤثر على الطلاب سلبا في درجات الشهر

تفقد أيمن شومان مدير عام الإدارة التعلمية بمطروح يرافقه حنان صلاح مدير التعليم الابتدائي بالإدارة مدارس خط القصر الساحلي بمدينة مرسي مطروح .

زار مدارس الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية و مدرسة الشهيد احمد جاد جميل و مدرسة أم المؤمنين بنين و ام الرخم الإعدادية.

وتابع الفصول الدراسية بالمدرسة وناقش مستوي و نسب حضور الطلاب موجها باعلان ذلك لأولياء الأمور علي صفحات المدارس و من خلال اجتماعات مجلس أمناء المدرسة.

وشدد من خلال زيارات هذه المدارس علي التشديد علي المبادرة ( ح نربي ونعلم) وضرورة توثيقها باسم المدرسة وإرسالها علي الواتساب الخاص بذلك، وكذلك تفعيل سجل 26 قرائية و يكون موجود مع مدير المدرسة و السجل الخاص بالمبادرة و يوجد مع المعلم القائم بالمبادرة بالفصل المدرسة .

كما شدد على ضرورة استكمال سجل الدرجات من الاسبوع الاول حتي نهاية الاسبوع الحالي مع انطباق درجة التقيم بالدرجة بكتاب التقيم .

وحث التلاميذ علي ضرورة الحضور والتواصل مع اولياء الأمور للتنبيه علي انه التغيب الدراسي يؤثر علي الطلاب سلبًا في درجات الشهر ، ولا تلاعب في درجات الحضور وتطابقها مع الغياب لكل من السلوك المدرسي.

ووجه بتوقيع مديرين المدارس للسجلات ومتابعة التحضيرات للمعلمين يوميا، والامضاء وختم المدرسة علي السجلات الخاصة التكليفات وتوزيعات المنهج .