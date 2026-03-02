قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

فوشان هايتيان الصينية تخطط لمجمع صناعي متكامل لتعزيز التصنيع المحلي والأمن الغذائي بمصر

مصر تحتضن استثمارات صينية غذائية
مصر تحتضن استثمارات صينية غذائية
ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفدًا من شركة فوشان هايتيان للنكهات والمنتجات الغذائية المحدودة إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الصلصات والتتبيلات والمنتجات الغذائية،  في إطار زيارتهم لمصر لبحث فرص تأسيس مجمع صناعي متكامل لإنتاج منتجاتهم الغذائية الخاصة.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تنظر إلى هذه النوعية من المشاريع باعتبارها استثمارات استراتيجية داعمة لمنظومة الأمن الغذائي الوطني، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء والجودة.

وأشار وفد الشركة إلى أن إنشاء المجمع الصناعي يستهدف:

•    تلبية احتياجات السوق المصرية من هذه النوعية من منتجات الشركة.

•    دعم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

•    تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير منتجات الشركة إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

وتناول اللقاء فرص التكامل مع سلاسل الإمداد المحلية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية لتعزيز قدرة المنتجات على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير المصرية والدولية لسلامة الغذاء، بما يضمن حماية صحة المستهلك وتعزيز ثقة الأسواق في المنتجات المصنعة محليًا.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق الفني واستكمال الدراسات التفصيلية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين ويدعم استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعات الغذائية.

المنتجات الغذائية التصنيع المحلي السوق المصرية استثمارات صينية غذائية

