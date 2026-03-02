قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
ماكرون: فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية
الحكونة: تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية ضد إيران
الكاف يعلن الكيني كاماكو حكماً لمباراة الزمالك وأوتوهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، لقاءً موسعًا مع المواطنين لأول مرة منذ سنوات، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة وجميع الجهات المختصة من رؤساء المراكز والمدن ومختلف المديريات الخدمية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع لكل شكوى والاطلاع على تفاصيلها الدقيقة، مؤكدًا أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ووضعهم في قلب اهتمام المحافظة، وضمان سرعة الاستجابة لمطالبهم.

وشملت متابعة المحافظ لكل حالة جميع المشكلات المتعلقة بالمرافق العامة، البنية التحتية، والخدمات الأساسية، لضمان سرعة التنفيذ وفاعلية الحلول على أرض الواقع.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشاد المواطنون بهذه المبادرة، مؤكدين أن فتح مكتب المحافظ لاستقبالهم يمثل خطوة ملموسة نحو تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصولهم لحقوقهم دون تأخير.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات ستستمر كآلية دورية، مع متابعة دقيقة من الجهات المعنية لكل شكوى، لضمان تحقيق حلول فعّالة وملموسة على أرض المحافظة، بما يعكس حرص القيادة المحلية على خدمة المواطن بشكل مباشر وشفاف.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين حل مشكلات لقاء المواطنين رفع كفاءة الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

ترشيحاتنا

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

بالصور

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد