محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، لقاءً موسعًا مع المواطنين لأول مرة منذ سنوات، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة وجميع الجهات المختصة من رؤساء المراكز والمدن ومختلف المديريات الخدمية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع لكل شكوى والاطلاع على تفاصيلها الدقيقة، مؤكدًا أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ووضعهم في قلب اهتمام المحافظة، وضمان سرعة الاستجابة لمطالبهم.

وشملت متابعة المحافظ لكل حالة جميع المشكلات المتعلقة بالمرافق العامة، البنية التحتية، والخدمات الأساسية، لضمان سرعة التنفيذ وفاعلية الحلول على أرض الواقع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد المواطنون بهذه المبادرة، مؤكدين أن فتح مكتب المحافظ لاستقبالهم يمثل خطوة ملموسة نحو تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصولهم لحقوقهم دون تأخير.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات ستستمر كآلية دورية، مع متابعة دقيقة من الجهات المعنية لكل شكوى، لضمان تحقيق حلول فعّالة وملموسة على أرض المحافظة، بما يعكس حرص القيادة المحلية على خدمة المواطن بشكل مباشر وشفاف.