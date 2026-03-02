مسلسل المصيدة الحلقة 13.. حنان مطاوع تطلب من خالد سليم توفير 20 مليون جنيه

شهد مسلسل المصيدة الحلقة 13 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تفكر فريدة “حنان مطاوع” فى خطة للوقوع بصاحبة معرض السيارات “سارة” وتطلب من ياسين “خالد سليم” أن يوفر لها 20 مليون جنيه لاتمام خطتها فى حتى تسترد أموال ياسين.

بينما جارة اعتماد “سلوى خطاب” تحاول ان تقنعها بضرورة الزواج حتى لا تصبح بمفردها وتعيش وحيدة وتقترح عليها الزواج من شقيقها المتزوج ولكن اعتماد تكشف خطة جارتها التى ترغب فى اتمام هذه الزيجة من أجل الاستيلاء على أموالها.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.