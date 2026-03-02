استعدادا لكأس العالم.. هولندا تواجه منتخب عربي وديا

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الاثنين، إن هولندا ستخوض مباراة ودية قبل كأس العالم ضد الجزائر، وهي أيضًا من بين المتأهلين للنهائيات.

ستكون المباراة الودية في 3 يونيو بمثابة مباراة الوداع للفريق الهولندي قبل سفره إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلعب مباراة تحضيرية أخرى قبل مباراته الافتتاحية في المجموعة السادسة ضد اليابان في دالاس في 14 يونيو.

وقع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة من كأس العالم إلى جانب الأرجنتين والنمسا والأردن.

وتضم مجموعة هولندا دولة أخرى من شمال إفريقيا، وهي تونس، وستلعب ضدها في مدينة كانساس سيتي في 25 يونيو.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الهولندي مباراتين وديتين هذا الشهر، ضد النرويج في أمستردام والإكوادور في أيندهوفن.